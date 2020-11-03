Число жертв теракта в Вене выросло до четырех

По данным МВД, четвертой жертвой теракта стала женщина.





В настоящее время в больницах находятся 17 человек с ранениями. В общей сложности 7 человек находятся в критическом, опасном для жизни состоянии. У 10 человек травмы средней и легкой степени тяжести.





Власти предполагают, что нападавших было не более четырех человек.





Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.





Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.





Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.



