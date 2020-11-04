В Польше приостановили введение запрета на аборты

Правительство Польши задерживает введение в действие решения суда, которое запретит почти все аборты после того, как это вызвало самые масштабные протесты с момента падения социалистического режима в этой стране. Об этом сообщает wprost.

Решение суда до сих пор не опубликовано, несмотря на крайний срок 2 ноября, и не вступило в силу.

"Это явно политическое решение, – сказала Анна Вуйчик, научный сотрудник юридического института Польской академии наук. – Судебные решения должны быть опубликованы без промедления. Это юридическая уловка, препятствующая публикации".

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщил, что обсуждение продолжается.

"Идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в сложившейся сложной и вызывающей сильные эмоции ситуации", – сказал он.

Решение конституционного суда страны должно еще больше ужесточить законы Польши об абортах, которые и так одни из самых строгих в Европе. Суд постановил, что прерывание беременности незаконно даже в тех случаях, когда у плода диагностирован серьезный и необратимый врожденный дефект. На этот вид прерывания беременности приходится почти все небольшое количество легальных абортов в стране.





23 октября протесты усилились, начались столкновения с полицией.

