Как Трамп оценил свой шанс на победу на выборах

Президент США Дональд Трамп во время общения с сотрудниками своего предвыборного штаба в штате Вирджиния провел пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов и оценил свои шансы на победу на президентских выборах. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает CNN.

"Я слышал, что мы очень хорошо выступаем во Флориде и Аризоне. У нас невероятно хорошо идут дела в Техасе. Я слышал, что у нас хорошо идут дела везде. И я думаю, что у нас будет отличная ночь", - заявил Трамп.





Отвечая на вопрос, каковы его шансы на переизбрание, американский лидер сказал, что у него "очень хорошие шансы на победу".





"Я думаю, у нас будет победа. И вы знаете, выиграть легко. Проиграть никогда не бывает легко - это не для меня", - отметил Трамп.





Он добавил, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы.





Напомним, что ранее Байден победил на участке, открывшем выборы в США. Все пятеро жителей поселка сразу после полуночи проголосовали за кандидата от Демократической партии.





Также в Белом доме рассказали, на что надеется Трамп. Трамп уверен, что опросы по текущей президентской кампании ошибочны, как и в 2016 году.



