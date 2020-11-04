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4 ноября 20, 10:46
Выборы в США: Трамп сокращает разрыв с Байденом
Байден и Трамп
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Президент США Дональд Трамп сокращает разрыв с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, у него есть хорошие шансы на победу в оставшихся штатах.
По состоянию на 9:00 по киевскому времени, по данным Reuters, Байден набирает 220 голосов, в то время как Трамп - 213 голосов.

По данным Associated Press, у Байдена - 224 голоса, у Трампа - 213.

По данным CNN, у Байдена - 220 голосов, у Трампа - 213.

По данным FOX News, у Байдена - 238 голосов, у Трампа - 213.

Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным Reuters, Байдена поддержали 64,2 миллиона человек (49,8%), а Трампа - 62,8 миллиона человек (48,7%).

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

Согласно данным Fox News, президент уже получил необходимое число голосов выборщиков в таких ключевых штатах, как Техас (38), Флорида (29), Огайо (18), а также в Теннеси (11), Индиане (11), Алабаме (9) и еще в 17 штатах.

При этом президент пока лидирует в таких "колеблющихся штатах", как Висконсин (10), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15), Джорджия (16) и Аляска (3). По данным ряда других американских СМИ, Трамп также лидирует в Неваде (6). В случае, если победа Трампа в этих штатах подтвердится, он наберет даже больше голосов выборщиков, чем необходимо для победы, то есть более 270.

В то же время Байден лидирует в Калифорнии (55), Нью-Йорке (29), Иллинойсе (20), Вашингтоне (12), Аризоне (11), Вирджинии (13) и еще пяти штатах.

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Источник: https://censor.net/
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