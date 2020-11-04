В ЕС согласовали санкции против Лукашенко

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против Александра Лукашенко. Об этом в среду, 4 ноября, собщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, в пакет санкций входят замораживание активов, а также запрет на получение виз. Вместе с Лукашенко под санкции попадут 14 белорусских чиновников.

Решение европейских послов будет опубликовано в официальном вестнике ЕС в пятницу, 6 ноября.

Напомним, в начале октября лидеры стран Евросоюза согласовали санкции против официальных лиц Беларуси. В "черный" список попали около 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в фальсификациях на выборах президента и насилии против демонстрантов. Однако Александра Лукашенко среди них не было.

В ответ Минск ввел санкции против ЕС, которые начали действовать 2 октября.