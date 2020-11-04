Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.46
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 ноября 20, 16:47
В ЕС согласовали санкции против Лукашенко
Лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В пакет санкций входят замораживание активов, а также запрет на получение виз в страны Евросоюза.

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против Александра Лукашенко. Об этом в среду, 4 ноября, собщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, в пакет санкций входят замораживание активов, а также запрет на получение виз. Вместе с Лукашенко под санкции попадут 14 белорусских чиновников.

Решение европейских послов будет опубликовано в официальном вестнике ЕС в пятницу, 6 ноября.

Напомним, в начале октября лидеры стран Евросоюза согласовали санкции против официальных лиц Беларуси. В "черный" список попали около 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в фальсификациях на выборах президента и насилии против демонстрантов. Однако Александра Лукашенко среди них не было.

В ответ Минск ввел санкции против ЕС, которые начали действовать 2 октября.
Korrespondent
Ещё по теме:
США и Канада не признали Лукашенко лидером Беларуси
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом
50 дней протестов. Что происходит в Беларуси?
Протесты в Кыргызстане и Беларуси – найдите главное отличие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций по Беларуси
noimageВыборы в США: Трамп сокращает разрыв с Байденом
noimageНацгвардеец Маркив на свободе, - Денисова.ФОТО
noimageКак Трамп оценил свой шанс на победу на выборах
noimageВ Польше приостановили введение запрета на аборты
Лента новостей