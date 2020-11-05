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5 ноября 20, 11:54
В США прошли аресты протестующих из-за выборов
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Наиболее массовые беспорядки произошли в Миннеаполисе, штат Миннесота, где были арестованы свыше 500 протестующих.
Акции протеста из-за итогов президентских выборов в ряде городов США утратили мирный характер, вынудив полицию применить силу. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина.
 
Наиболее массовые беспорядки произошли в Миннеаполисе, штат Миннесота, где были арестованы свыше 500 протестующих. 
 
Более 20 человек были арестованы в Нью-Йорке после того, как несколько активистов устроили поджоги и вступили в столкновения с сотрудниками полиции.
 
Полицейский департамент Нью-Йорка представил фото ножей и электрошокера, изъятых во время протестов.
 
"Использование оружия для мирных протестов недопустимо. В настоящее время мы работаем над деэскалацией ситуации. Любой, кого поймают с оружием, будет арестован", - подчеркнули в полиции Нью-Йорка.
 
Демонстрации в рамках акции Подсчитай каждый голос, требующей пересчета голосов на прошедших президентских выборах, также прошли в других городах США: в Портленде (штат Орегон), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Чикаго (штат Иллинойс). В Портленде так же арестованы несколько человек.
 
Напомним, что в Портленде в середине октября в ходе протестов активисты снесли статуи 16-го и 26-го президентов США Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

Источник: https://korrespondent.net/
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