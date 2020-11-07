Телеканалы США оборвали выступление Трампа из-за "лжи"

Ряд крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа, во время которого он заявлял о массовых нарушениях на выборах и своей "победе". Ведущие отметили, что его утверждения не соответствуют действительности, сообщает в пятницу, 6 ноября, Verge.





Так, телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC остановили прямую трансляцию выступления Трампа, в котором он обвинял противников в попытке "украсть выборы", заявлял о множестве нарушений на выборах по всей стране и утверждал, что после подсчета голосов выиграет выборы.





Также сообщается, что сразу после отключения трансляции ведущий MSNBC заявил, что "нам неизвестно ни о незаконных голосах, ни о победе Трампа". Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал "бездоказательные" заявления.





"Мы прерываем (трансляцию), потому что то, что говорит президент США, по большей части является абсолютной ложью", - сказал ведущий телеканала CNBC Шепард Смит после отключения речи Трампа.





Журналист телеканала MSNBC сообщил, что социальная сеть Twitter также прервала прямую трансляцию заявления президента в своем приложении.





Трамп выступил в Белом доме в четверг (в ночь на пятницу по Киеву) после почти полутора суток отсутствия на публике. После заявления, в котором он обвинил своих оппонентов на президентских выборах в нарушениях и мошенничестве, он не стал отвечать на вопросы журналистов. Закончив говорить, Трамп сразу покинул зал для брифингов, несмотря на звучавшие от прессы вопросы.





В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.



