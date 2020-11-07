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6 ноября 20, 11:09
В Гватемале и Панаме заявили о жертвах шторма Eta
наводнение
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Вызванные штормом наводнения повредили сотни жилых домов и ряд дорог в Центральной Америке.
В Гватемале жертвами наводнений и оползней, вызванных штормом Eta, стали более 50 человек. Такие данные обнародовал в четверг вечером президент республики Алехандро Джамматтеи.

"Утром речь шла о четырех погибших, теперь их уже более 50", - сказал глава государства. Трансляция его выступления велась в Twitter правительства страны.

Власти страны объявили в департаментах Альта-Верапас, Исабаль, Киче, Петен, Сакапа, Санта-Роса, Чикимула, Хутиапа и Эль-Прогресо режим стихийного бедствия. 

Самый серьезный ущерб был нанесен департаментам Альта-Верапас, Исабаль, Киче и Петен. 

В то же время, в Панаме сообщают, что сильные дожди, вызванные штормом Eta, унесли жизни по меньшей мере пяти человек, еще не менее восьми пропали без вести. Об этом сообщила в четверг вечером газета La Estrella de Panamá.

По подсчетам Национальной системы гражданской обороны Панамы, удар стихии причинил материальный ущерб более чем одной тыс. человек. Сотни людей остались в населенных пунктах, с которыми из-за наводнений и оползней оказалось прервано транспортное сообщение. 

Согласно прогнозам, тропический шторм Eta в пятницу вернется в Карибское море, где может вновь набрать силу, и направится к Кубе.

Ранее сообщалось, что оползень, вызванный принесенными штормом Eta дождями, обрушился, по предварительным данным, на 15 жилых домов в районе Сан-Кристобаль-Верапас в департаменте Альта-Верапас в Гватемале.

Источник: https://korrespondent.net/
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