В Гватемале и Панаме заявили о жертвах шторма Eta

В Гватемале жертвами наводнений и оползней, вызванных штормом Eta, стали более 50 человек. Такие данные обнародовал в четверг вечером президент республики Алехандро Джамматтеи.





"Утром речь шла о четырех погибших, теперь их уже более 50", - сказал глава государства. Трансляция его выступления велась в Twitter правительства страны.





Власти страны объявили в департаментах Альта-Верапас, Исабаль, Киче, Петен, Сакапа, Санта-Роса, Чикимула, Хутиапа и Эль-Прогресо режим стихийного бедствия.





Самый серьезный ущерб был нанесен департаментам Альта-Верапас, Исабаль, Киче и Петен.





В то же время, в Панаме сообщают, что сильные дожди, вызванные штормом Eta, унесли жизни по меньшей мере пяти человек, еще не менее восьми пропали без вести. Об этом сообщила в четверг вечером газета La Estrella de Panamá.





По подсчетам Национальной системы гражданской обороны Панамы, удар стихии причинил материальный ущерб более чем одной тыс. человек. Сотни людей остались в населенных пунктах, с которыми из-за наводнений и оползней оказалось прервано транспортное сообщение.





Согласно прогнозам, тропический шторм Eta в пятницу вернется в Карибское море, где может вновь набрать силу, и направится к Кубе.





Ранее сообщалось, что оползень, вызванный принесенными штормом Eta дождями, обрушился, по предварительным данным, на 15 жилых домов в районе Сан-Кристобаль-Верапас в департаменте Альта-Верапас в Гватемале.



