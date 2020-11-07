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7 ноября 20, 12:20
В Минске начались задержания протестующих
арест
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Антиправительственные акции в Беларуси продолжаются, несмотря на жесткие действия местных силовиков.
Силовики в Минске в субботу, 7 ноября, приступили к задержаниям участников антиправительственных протестов. Об этом сообщил оппозиционный телеграм-канал Наша нива.
 
По его данным, около 20 человек задержали возле городской больницы №1, включая медиков, поддержавших протест. "Людей в белых халатах доставили к машинам", - говорится в сообщении.
 
В минской милиции подтвердили факт задержаний. "Несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства", - сообщила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.
 
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участники антиправительственных протестов будут жестко преследоваться за переход к силовым действиям.
 
Напомним, белорусские силовики 1 ноября задержали как минимум 311 участников антиправительственных протестов. Основное число задержанных приходится на Минск, так же протестующих задерживали в Бресте, Гродно, Могилеве, Осиповичах, Пинске, Слониме, Слуцке.


Источник: https://korrespondent.net/
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