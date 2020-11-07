В Минске начались задержания протестующих

Силовики в Минске в субботу, 7 ноября, приступили к задержаниям участников антиправительственных протестов. Об этом сообщил оппозиционный телеграм-канал Наша нива.

По его данным, около 20 человек задержали возле городской больницы №1, включая медиков, поддержавших протест. "Людей в белых халатах доставили к машинам", - говорится в сообщении.

В минской милиции подтвердили факт задержаний. "Несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства", - сообщила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участники антиправительственных протестов будут жестко преследоваться за переход к силовым действиям.

Напомним, белорусские силовики 1 ноября задержали как минимум 311 участников антиправительственных протестов. Основное число задержанных приходится на Минск, так же протестующих задерживали в Бресте, Гродно, Могилеве, Осиповичах, Пинске, Слониме, Слуцке.



