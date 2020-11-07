Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 ноября 20, 12:23
Словакия закрывает границу с Украиной
граница
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Все въезжающие в Словакию обязаны пройти тест на коронавирус и в дальнейшем самоизоляцию, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.
Правительство Словакии временно закрыло границу с Украиной из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
 
В связи с этим с 9 ноября в 09:00 будет временно закрыт словацкий пункт пропуска Вельке Слеменце, с украинской стороны – Малые Селменцы. 
 
Также прекращается оформление пешеходов в словацком пункте пропуска Убля, с украинской стороны – Малый Березный.
 
В пункте пропуска Вишне Немецкое, с украинской стороны – Ужгород, жителей Словакии будут пропускать с 08:00 до 20:00.
 
Все въезжающие в Словакию обязаны пройти тест на коронавирус и в дальнейшем самоизоляцию, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.
 
От прохождения теста освобождаются только те, кто направляется в Словакию транзитом. Грузовой автотранспорт будет пропускаться без ограничений.
Напомним, что ранее жителям Словакии продлили ограничения на передвижения. Получившие отрицательный результат ПЦР-теста в ходе общенационального тестирования с понедельника смогут жить относительно свободно.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Посол Беларуси в Словакии Лещеня подал заявление об отставке
Что ожидает украинцев в сентябре: Минималка, цены, карантин
Как будет развиваться вторая волна коронавируса в Европе?
США и Канада не признали Лукашенко лидером Беларуси
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Байден заявил, что победит на выборах в США
noimageЛукашенко согласился на новые выборы
noimageВ Минске начались задержания протестующих
Лента новостей