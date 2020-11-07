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7 ноября 20, 12:26
Лукашенко согласился на новые выборы
Лукашенко
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Требование о проведении новых президентских выборов в Беларуси является одним из главных требований оппозиции и Запада.
Проведение новых президентских выборов в Беларуси возможно в случае, если это поддержит большинство граждан. Об этом заявил белорусских лидер Александр Лукашенко на открытии третьей линии метро в Минске, сообщило издание Лига.
 
"Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", – сказал Лукашенко.
 
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен покидать страну в случае смены власти.
 
Как сообщалось ранее, Евросоюз ввел персональные санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и 13 белорусских чиновников.

Источник: https://korrespondent.net/
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