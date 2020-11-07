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7 ноября 20, 12:32
Байден заявил, что победит на выборах в США
Джозеф Байден
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Представитель Демократической партии подчеркнул, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах.
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что его команда еще не готова объявить о победе в гонке, но всем уже ясно, что они ее выиграют. Об этом говорилось в его выступлении в городе Уилмингтон штата Делавэр перед сторонниками, которое транслировал телеканал FoxNews.

"Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку. <...> Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", - сказал политик.
Кроме того, демократ пообещал, что не позволит приостановить подсчет голосов. Он отметил, что на этих выборах его уже поддержали более 74 миллионов американцев - это больше, чем получил "кто-либо из президентов в истории Соединенных Штатов".

Также он подчеркнул, что уверен в своей победе в штатах Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Джорджия (16 голосов), Невада (6 голосов) и Аризона (11 голосов). При этом кандидат призвал американцев сохранять терпение и спокойствие после напряженной предвыборной борьбы.

"Серьезные разногласия неизбежны при демократии, такие разногласия полезны, они свидетельствуют о том, что в обществе идет активная дискуссия, что люди твердо отстаивают свои взгляды. Мы можем быть оппонентами, но не противниками", - отметил демократ и призвал прекратить межпартийную войну.

Ранее CNN сообщил, что Байден лидирует в Аризоне с 49,8% голосов избирателей против 48,7% у республиканца, действующего главы государства Дональда Трампа. при этом штату еще предстоит посчитать примерно 235 тысяч бюллетеней.

Источник: https://korrespondent.net/
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