Ждать ли Украине перемен. Кто такой Джо Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден, баллотировавшийся на пост главы Белого дома от Демпартии, набрал необходимое число выборщиков и де-факто выиграл президентскую гонку. Формально победитель еще не назван, а действующий президент Дональд Трамп продолжает бороться за пересчет голосов и инициирует судебные разбирательства.





Несмотря на это Байден уже обращается к нации в статусе следующего президента Соединенных Штатов, получает поздравления от иностранных лидеров и планирует повестку дня в рамках своего президентства. Главными приоритетам на посту президента Байден назвал борьбу с пандемий коронавируса и дискриминацией.





Джо Байден: что о нем известно





В 1966 году избранный в 2020 году президент США женился на Нелии Хантер, с которой познакомился на первом году обучения в колледже. У пары родилось трое детей: сыновья Бо и Хантер, а также дочь Наоми.





В 1972 году вскоре после того, как 29-летний Байден занял пост сенатора от штата Делавэр, Нелия и годовалая Наоми погибли в ДТП. Политик обдумывал оставить свой пост, но в итоге продолжил карьеру.





Ежедневно он преодолевал на поезде расстояние в 180 километров, чтобы видеться со своими сыновьями дома, который находится в соседнем штате Делавэр.





С женой, которая станет первой леди США, он встретился в 1975 году. Джилл Трейси Якобс на тот момент работала учительницей английского языка. В 1981 году через три года после свадьбы у них родилась дочь Эшли.





В 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга скончался старший сын Бо.





Другой сын, Хантер, в прошлом испытывал проблемы с наркотиками. Сейчас он занимается бизнесом. В ходе предвыборной кампании он стал центральным участником скандала с украинской компанией Burisma. Об этом подробно в материале Украинагейт.





77-летний Джозеф Байден победил на выборах президента США с третьей попытки. Цель стать президентом он поставил себе еще в возрасте 21 года, а впервые попытался осуществить эту мечту в 46 лет, выдвинув кандидатуру на первичных выборах Демократической партии.





Тогда он потерпел неудачу и снялся с гонки на фоне обвинений в плагиате: Байден использовал выдержки из речи, с которой в 1987 году выступил лидер британской лейбористской партии Нил Киннок.





До и после неудачной попытки баллотироваться Байден занимал пост сенатора от штата Делавэр. Впервые он был избран в сенат от штата в 1973 году и занимал этот пост до 2009 года.





Будучи сенатором, Байден выступал против войны в Персидском заливе, поддерживал вторжение в Ирак,





В 2008 году Джо Байден выставил кандидатуру на первичных выборах во второй раз, однако снялся сразу после первых праймериз, поняв, что не сможет навязать конкуренцию главной паре претендентов - Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.





В августе 2008 года Обама пригласил Байдена стать его партнером и баллотироваться в вице-президенты. С 2009 по 2017 год он занимал этот пост.





На посту вице-президента он выступал против войны в Ливии, поддерживал идею перезагрузки с Россией, лоббировал СНВ-3, но был сторонником жесткой линии в отношении Кремля в контексте аннексии Крыма и войны на Донбассе.





До 2014 года был одним из самых малообеспеченных среди высокопоставленных госслужащих - вместе с супругой получал 300 тысяч долларов ежегодно. Только после ухода с поста вице-президента доход семейства Байденов начал увеличиваться, благодаря публичным выступлениям и выпуску книг.





Байден также задумывался об участии в выборах 2016 года, но отложил это решение, в том числе по совету Обамы.





В конституции США записано, что новый президентский срок начинается в полдень 20 января. По традиции это происходит в ходе инаугурации президента и вице-президента, которые приносят присягу на Капитолийском холме в Вашингтоне в присутствии председателя Верховного суда.





Исключение из правил может быть сделано только в случае, если действующий президент умрет, подаст в отставку или будет отстранен от должности. Тогда к присяге будет немедленно приведен вице-президент.





Если все пойдет по плану, то в середине зимы 2021 года Джо Байден займет Овальный кабинет в Белом доме и станет самым пожилым избранным президентом за всю историю США.





Какой Джо Байден политик





Профессор Университета Миссури Митчелл МакКинни считает Байдена здравомыслящим, последовательным, сопереживающим и чутким политиком - полной противоположностью Трампу, который любил называть своего оппонента "медленным Джо".





Байден знаменит тем, что ладит с коллегами, даже если их взгляды не совпадают. "Он долго работал в конгрессе и умеет со всеми находить общий язык", - цитирует DW политолога, профессора Техасского университета в Остине Брюса Бьюкенена.





"В Вашингтоне трудно найти человека, которому бы действительно не нравился Джо Байден. Он имеет репутацию приятного, дружелюбного человека, который много лет весьма успешно сотрудничал с республиканцами в Конгрессе", - подчеркивает Бьюкенен.





Некоторые сенаторы-республиканцы в преддверии выборов уже дали понять, что будут готовы работать с Байденом, если тот станет президентом.





Своей целью на посту президента Джо Байден определил как объединение раздираемой противоречиями Америку.





"Я избирался на эту должность, чтобы восстановить душу Америки, возродить ее хребет - средний класс, - чтобы Америку снова уважали на мировой арене и чтобы она была объединена внутри, у нас дома. Поддержка этого видения миллионами американцев - величайшая честь моей жизни. Теперь можно браться за работу и воплощать это видение", - сказал он в обращении к нации.





Также Джозеф Байден планирует сосредоточится на борьбе с пандемией, расовой дискриминацией и противодействии изменениям климата.





Объявляя первую и самую неотложную задачу своего президентства, он пообещал, что уже в понедельник 9 ноября обнародует список ученых и экспертов, которые будут консультировать его по вопросу борьбы с эпидемией коронавируса, и уже со дня инаугурации начнется конкретная работа по преодолению кризиса.





"Друзья, я горжусь тем, что я демократ, но править я буду как американский президент. Я буду так же усердно работать в интересах тех, кто за меня не голосовал, как и в интересах тех, кто меня поддержал. Давайте прямо здесь и прямо сейчас положим конец эпохе демонизации в Америке", - подчеркнул Байден.





Что Украине ждать от Джо Байдена





В 2014-2017 годах Байден фактически был ответственным за политику Белого дома в отношении Украины. В это время несколько раз посещал Украину и выступил с речью в Верховной Раде. Он подробно рассказывал украинским политикам, какие изменения ожидают от Украины в Вашингтоне.





А в 2017 году увидела свет книга мемуаров Байдена Пообещай мне, папа, в которой он вспомнил о своем участии в нескольких важных событиях украинской истории.





В мемуарах он рассказывает, как убеждал власти Украины во время многочисленных телефонных разговоров не применять силу против демонстрантов Евромайдана. Финальный разговор с Виктором Януковичем он описывает подробно:





"Я сделал последний из многих неотложных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные доклады, он обдумывал еще более жесткую расправу".





Януковича он изображает, как полностью зависимого от Кремля человека.





"Я напомнил ему, что он не может ожидать от своих российских друзей спасения от этой беды. Я сказал, что Янукович потерял доверие украинцев, и его будет строго судить история, если продолжит убивать их", - пишет Байден, отмечая, что на следующий день после этого разговора Янукович сбежал.





В опросе кандидатов на пост главы Белого дома, который в августе 2019 года провел Совет по международным отношениям США, Байден говорил, что сделал бы Украину приоритетом международной политики.





"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России… Я бы позаботился, чтобы американская помощь Украине была жестко привязана к антикоррупционным реформам, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судей", - говорил он.





Несмотря на все различия между Трампом и Байденом, Джон Хербст, бывший в середине нулевых годов послом США в Киеве, считает, что политика администрации Байдена в отношении Украины и РФ будет мало отличаться.





В администрации Трампа, поясняет он, ключевые должности занимают люди типа госсекретаря Майка Помпео, понимающие, что "Путин проводит ревизионистскую внешнюю политику, что Америке важно помогать Украине, чтобы предотвратить доминирование Москвы в Украине, и что важно помочь Беларуси".





"В целом наша политика в отношении Украины и России правильна. Байден будет ее продолжать, но его слова и риторика будут также отражением этой политики, что не всегда имело место при администрации Трампа", - цитирует Хербста DW.





Хотя риторика Байдена в отношении России будет более жесткой, по конкретным вопросам Вашингтон станет более открытым к диалогу с Москвой, считает аналитик Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете.





"Возьмем конкретный пример: Байден уже отмечал, что в случае победы согласится на российское предложение продлить СНВ-3", - сказал эксперт.





Традиционно Республиканская партия вела более жесткий курс в отношении Москвы, а Демократическая партия предпочитала идти по пути диалога. Среди примеров можно назвать отказ Обамы поставлять Украине летальное оружие.





Однако эксперты считают, что администрация Байдена вряд ли решит их прекратить.





Что касается российского газопровода Северный поток-2, то Байден продолжит жесткую политику Трампа в отношении проекта, считают эксперты.





"Байден не любит Северный поток - 2, и он будет счастлив увидеть, как этот проект умрет", - отмечает Хербст.



