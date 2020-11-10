Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.39
USD
28.08
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 ноября 20, 14:45
Пандемия коронавируса вышла на новый этап - ВОЗ
Тедрос Аданом Гебреисус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ситуация с распространением инфекции уже не может считаться просто чрезвычайной ситуацией.
Пандемия COVID-19 на данный момент уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, отметив, что число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

Напомним, нпкануне сообщалось, что за сутки в мире подтвердили 598 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, после чего общее число инфицированных с начала пандемии достигло 50 247 448.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
COVID-19. Суточная заболеваемость в мире на рекордном уровне
ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID в Европе в 5 раз
Тесты на COVID-19 сдали более четверти канадцев
Коронавирус в Украине. Число выявленных больных снизилось
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Первая во всем". Кто станет вице-президентом США
noimageПротесты в Тбилиси: пострадали 27 человек
noimageЖдать ли Украине перемен. Кто такой Джо Байден
Лента новостей