Протесты в Тбилиси: пострадали 27 человек

В Тбилиси во время протестов возле здания ЦИК пострадали по меньшей мере 27 человек. Об этом заявил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге в понедельник, 9 ноября.





"В ходе акции пострадали 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции. Части пострадавших первую помощь оказали на месте, а некоторых доставили в клиники", - сказал Сабанадзе.





При этом полиция задержала 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции.





Напомним, что в Тбилиси оппозиция требует новых выборов. Грузинская оппозиция провела митинг в Тбилиси и потребовала проведения новых парламентских выборов.





Накануне в Тбилиси протестующих разгоняли водометами. Акция у здания ЦИК была абсолютно мирной. В основном там находились журналисты, основная масса участников акции была на подходе, когда власти неожиданно стали применять против них водометы.



