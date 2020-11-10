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9 ноября 20, 14:53
Протесты в Тбилиси: пострадали 27 человек
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Среди пострадавших есть правоохранители, представители СМИ и протестующие, говорят в МВД Грузии.
В Тбилиси во время протестов возле здания ЦИК пострадали по меньшей мере 27 человек. Об этом заявил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге в понедельник, 9 ноября.

"В ходе акции пострадали 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции. Части пострадавших первую помощь оказали на месте, а некоторых доставили в клиники", - сказал Сабанадзе.

При этом полиция задержала 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции.

Напомним, что в Тбилиси оппозиция требует новых выборов. Грузинская оппозиция провела митинг в Тбилиси и потребовала проведения новых парламентских выборов.

Накануне в Тбилиси протестующих разгоняли водометами. Акция у здания ЦИК была абсолютно мирной. В основном там находились журналисты, основная масса участников акции была на подходе, когда власти неожиданно стали применять против них водометы.

Источник: https://korrespondent.net/
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