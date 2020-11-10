"Первая во всем". Кто станет вице-президентом США

Камала Харрис - новый вице-президент США согласно результатам выборов, которые подвели крупнейшие американские СМИ. Она станет первой женщиной вице-президентом и "первой темнокожей женщиной" на этом посту, заявил Джозеф Байден на митинге после объявления его победителем президентской гонки.

Личность Камалы Харрис важна еще и потому, что по американским законам, в случае, если президент не может исполнять обязанности в случае смерти, отставки или отстранения от должности, то к присяге будет немедленно приведен вице-президент. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Обычно должность вице-президента определяется в ходе предвыборной кампании только со стратегической целью получения дополнительных голосов на выборах для кандидата в президенты. Однако в случае с Харрис ее избрание на пост вице-президента имеет гораздо большее значение.

Дело в том, что в день инаугурации Джо Байдена исполнится 78 лет - ни один другой президент в истории США не вступал в должность в таком возрасте. Поэтому вполне возможно, что Байден не сможет завершить свой четырехлетний срок полномочий.

В этом случае Камала Харрис возьмет на себя его обязанности без новых выборов. И тогда она вновь станет первой - первой женщиной, которая возглавит Белый дом.

Камала Харрис - "55-летняя черная женщина": именно так политик называет себя сама, подчеркивая свою идентичность и как темнокожей, и как женщины.

Она родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния. Ее отец Дональд Харрис - выходец с Ямайки, почетный профессор экономики Стэнфордского университета. Мать Камалы, Шайамала Гопалан, родом из Индии, специалист по лечению рака груди.

В 1986 году Камала Харрис получила степень бакалавра сразу по двум специальностям: политологии и экономике в Говардском университете в Вашингтоне. В 1989 году она также получила степень доктора юриспруденции в Калифорнийском университете.

Юридическую практику начала в 1990 году, устроившись ассистентом прокурора округа Аламеда в Калифорнии. Через восемь лет она стала помощником округа Сан-Франциско.

Харрис неоднократно упоминает свое происхождение и рассказывает о горьком опыте пренебрежения и остракизма, которые она испытала в Калифорнии в 1970-х годах из-за своего цвета кожи.

По словам самой Харрис, с юных лет родители брали ее на разнообразные митинги, где она видела, как важно защищать свои права и не бояться заявлять собственную позицию.

В недавно опубликованной автобиографии Харрис пишет, что этот опыт стал основой для ее "несокрушимого стремления всегда быть первой".

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"Моя мать очень хорошо понимала, что она воспитывает двух черных дочерей. Она хотела, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми черными женщинами", - также писала она в книге.

Уже в 2003 году Харрис была избрана первым чернокожим окружным прокурором в США. В 2007 году при поддержке одного из лидеров Демпартии Нэнси Пелоси стала генепрокурором Калифорнии. На этом посту она занималась вопросами ювенальной юстиции, а также прав ЛГБТ.

"Она была умелым защитником людей, бросавших вызов большим банкам, и защищала женщин и детей от насилия", - рассказывал Джо Байден о ее опыте в рассылке для своих сторонников.

В Сан-Франциско Харрис занималась не только преследованием преступников, но и их реабилитацией и возвращением в общество. Так она предложила, чтобы осужденные впервые по статьям, связанным с наркотиками, получали возможность закончить школу и устроиться на нормальную работу.

По предложению Харрис несовершеннолетних проституток правоохранительные органы города отправляли не в тюрьму, а в реабилитационные центры. Это означало полное изменение их статуса - из правонарушительниц в жертв.

В Калифорнии она преследовала богатые корпорации, которые неправомерно заработали большие деньги, и работала над тем, чтобы получить компенсации для ущемленных в правах.

Например, во время кризиса на рынке недвижимости многие не могли вовремя оплачивать ипотеку, и банки отнимали у них жилье. Харрис добилась для жителей штата компенсации на общую сумму в 25 миллиардов долларов.

Однако газета SF Weekly в 2009 году писала, что для Харрис было главным сохранение своей репутации, поэтому в полиции жаловались, что ей трудно передавать сложные дела "из-за страха проиграть их и бросить тень на свое политическое будущее".

Кроме того, в 2003-2006 годы число обвинительных приговоров в Сан-Франциско выросло с 52 до 67 процентов. Активисты общественных организаций и сейчас считают, что главной причиной этого была излишне жесткая позиция главы окружной прокуратуры.

С 2017 года является сенатором. В этом статусе Харрис активно вела политику против президента Дональда Трампа. Она принимала участие в большинстве громких акций в Конгрессе против главы Белого дома, в том числе в запуске импичмента.

Юридический опыт помог Камале Харрис значительно укрепить свою популярность во время массовых протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Она была одним из основных спикеров, предлагавших структурные реформы полиции.

В прошлом году она решила баллотироваться на пост президента США, но она сошла с дистанции в пользу Байдена из-за слабой поддержки.

"Хотя я и буду первой женщиной на этом посту, но я не буду последней, потому что каждая маленькая девочка, которая посмотрит это выступление сегодня вечером, увидит, что эта страна полна возможностей", - сказала она в своем первом выступлении после оглашения Байдена избранным президентом.