Демонстранты в Ереване захватили здание парламента Армении

Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Inside the Armenian parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. pic.twitter.com/RSxfo6kqyM

Protesters have stormed parliament pic.twitter.com/qpITAq4xaq

Как сообщалось, в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна. На представленных СМИ видеокадрах видно, что спикера выволокли из служебной машины, избили, и он лежит окровавленный на асфальте.

Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении. Там находятся депутаты фракции партии "Светлая Армения", которые пытаются успокоить протестующих.

Протестующие требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.

Несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и дома премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.