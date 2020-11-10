Почему в Китае перестали болеть коронавирусом?

"А че там у уханьцев?". Смех смехом, но пока коронавирус набирает обороты в Украине и в Европе, Китай, на удивление, затих. А ведь именно оттуда, из города Ухань, пошла зараза, погрузившая мир в пучину страха и отчаяния.

Смотрим обнародованные Пекином данные: от COVID-19 практически не осталось и следа, в сутки болеют не более 30 человек в среднем. Да и за все время пандемии в Китае заболели всего-то 92 тысячи человек. А в Украине уже 430 тысяч. Темпы суточной заболеваемости еще немного - и дойдут до 10 тысяч человек. На фото вверху мы видим празднование Хелловина – множество народа, никакой социальной дистанции, даже маски не на всех.

Почему так происходит? Ответ на этот вопрос "КП" в Украине" постаралась выяснить у наших соотечественников, которые сейчас живут в Ухани или поддерживают связь.

По словам Екатерины Дзюбы, Ухань так быстро вышел из карантина именно потому, что все жители безукоризненно его придерживались. Фото: Соцсети.

Студентка Центрального Южного университета Екатерина Дзюба учится в Ухани в магистратуре. Но сейчас она вернулась в Украину, потому что иностранцев перевели на удаленку.

- Онлайн-занятия сделали только для иностранцев. У китайцев учеба нормальная. Хотя жизнь в городе вернулась в нормальное состояние, студентам так и не разрешили покидать территорию кампуса, - рассказывает Екатерина.

Чтобы выйти в город, нужно иметь уважительную причину и получить дополнительное разрешение.

- Китайцы соблюдали все меры предосторожности и честно отсидели 4 месяца дома. Тут никому и в голову не могло прийти на майские поехать жарить шашлыки или гулять без масок по паркам. Без крайней необходимости из дому никто не высовывался. За продуктами в магазин ходил один член семьи, а тем, кто одинок, раз в неделю приносила доставка. Вирусу не оставили возможностей для размножения, - рассказывает Инна, студентка Центрального Южного Университета, которая и сейчас находится в Ухани. - Китайцы не украинцы. Им не нужно 500 раз повторять, что ходить без маски опасно. Если скажут, они и два года просидят в квартирах. Здесь привыкли действовать по инструкциям властей и не задают лишних вопросов.

Девушка вспоминает: в самом начале пандемии в Китае находились безумцы, не верившие в ковид, которые плевались на ручки дверей, кнопки лифтов и ходили без масок, стараясь кашлять и чихать в общественных местах.

- Появлялись видео в самом начале в соцсетях, как плюют на дверные ручки парни. Девушка была одна, которая заболела, скрывала это и ездила по стране – путешествовала. Появилась потом информация, что таким людям грозит смертная казнь. И таких придурков резко не стало. Не знаю, казнили в итоге их или нет, но такой вид людей внезапно взял и пропал, - уверяет Инна.

По ее словам, китайцы по своему менталитету не оспаривают позиции властей и уж тем более не критикуют ее решения. Что сказали, то и делают.

- Здесь всегда было принято: если ты болеешь – носи маску. Это у нас в Украине на таких всегда смотрели, как на прокаженных, - продолжает Инна. - Плюс тут всегда жуткий смог, из-за чего в некоторых городах и без вируса ходят в масках. А зимой многие носили теплые маски, чтобы не мерзнуть.

"Договориться" с полицейскими в Китае не выйдет. Они имеют хорошую зарплату. А за взятки наказывают очень жестко.

- Был случай, когда в СМИ попало фото чиновника со слишком дорогими часами. В полиции подсчитали их стоимость и зарплату чиновника, поняли, что без взяток купить эти часы он никак не мог. В итоге чиновника расстреляли, а имущество конфисковали. Меры жесткие, но коррупции от этого, как говорят сами китайцы, меньше не становится, - уверяет наша собеседница.

Но в целом город Ухань для иностранцев по-прежнему закрыт. Рейсов очень мало. Но для китайцев город стал своим Чернобылем. Сюда теперь едут на экскурсии со всей страны. Хотя смотреть там особо нечего. Даже знаменитый мобильный госпиталь, который построили рекордно быстро, разобрали еще весной.