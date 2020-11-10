В Армении избили спикера парламента

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении избили в Ереване спикера парламента республики Арарата Мирзояна. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Sputnik Армения.





Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему.





Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице.





"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - заявил в ходе прямого эфира в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.





Премьер также высказался о состоянии политика и добавил, что сейчас пострадавшему проводят операцию.





"Какие-то подонки избили Арарата Мирзояна. Сейчас его оперируют, жизни ничто не угрожает", - сообщил он в Facebook.



