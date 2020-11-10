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10 ноября 20, 11:42
В Армении избили спикера парламента
Арарат Мирзоян
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У парламента Армении произошла стычка между демонстрантами и охранниками спикера парламента Арарата Мирзояна. Сам он в этом время находился в автомобиле.
Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении избили в Ереване спикера парламента республики Арарата Мирзояна. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Sputnik Армения.

Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему.

Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице.

"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - заявил в ходе прямого эфира в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

Премьер также высказался о состоянии политика и добавил, что сейчас пострадавшему проводят операцию.

"Какие-то подонки избили Арарата Мирзояна. Сейчас его оперируют, жизни ничто не угрожает", - сообщил он в Facebook.


Источник: https://korrespondent.net/
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