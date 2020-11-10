Миротворцы РФ начали развертывание в Карабахе

Россия с 6:00 вторника приступила к развертыванию в Нагорном Карабахе миротворцев параллельно с выводом армянских подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ 10 ноября.





"Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", – говорится в сообщении.





Позже стало известно о вылете еще двух самолетов.





Указано, что основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ. Для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.





Напомним, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.





Всего будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.



