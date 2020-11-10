Прокурорам в США поручили проверить нарушения на выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров по всей территории страны расследовать утверждения о возможных нарушениях на выборах президента. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 10 ноября.





В документе Минюста, который оказался в распоряжении агентства, Барр указывает, что расследование "может быть проведено, если есть четкие и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые, если они верны, потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате".





При этом Барр не упоминает конкретных случаев нарушений на выборах.





У американских штатов есть время до 8 декабря для разрешения избирательных споров, включая пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов выборов.





В свою очередь члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.





Напомним, 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По прогнозам ведущих СМИ, в президентской гонке победил демократ Джо Байден, который уже объявил об этом.





Однако Дональд Трамп не признал поражение. Он заявил о фальсификациях во время голосования и анонсировал долгую судебную тяжбу.





Тем временем в США началась подготовка к инаугурации. Мероприятие запланировано на 20 января 2021 года на открытом воздухе. У здания Капитолия начали возводить трибуны.



