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11 ноября 20, 08:14
Эрдоган написал сообщения Байдену и Трампу
Эрдоган, Байден
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Турецкий лидер подтвердил решимость тесно сотрудничать с администрацией США и дальше

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спустя несколько дней после того, как Джо Байден в США собрал достаточно голосов выборщиков, чтобы победить на выборах президента, поздравил его с этим. Текст размещен на сайте президента Турции.

"М-р избранный президент, я желаю, чтобы результаты выборов принесли благоприятные результаты для людей из дружественных и союзных США стран", – говорится в сообщении.

Эрдоган напомнил Байдену о стратегических отношениях между Турцией и США, а также вызовах на региональном и глобальном уровнях. Все это, пишет турецкий лидер, "требует от нас дальнейшего расширения и укрепления двусторонних отношений, основанных на общих интересах и ценностях".

"Считаю, что тесное сотрудничество и союзнические узы будут продолжать вносить жизненно важный вклад в мир во всем мире в будущем, как это было до сих пор. Поздравляю вас с успехом на выборах и от всей души желаю народу США мира и благополучия", – подчеркнул он из Анкары. 

Вскоре после этого появилось и сообщение, адресованной действующему президенту США Дональду Трампу. Эрдоган пишет, что "какими бы ни были официальные результаты выборов", он благодарен Трампу "за искреннее и решительное видение, которое вы проводили в течение четырехлетнего срока полномочий, чтобы отношения между Турцией и США улучшились", "за теплую дружбу, которую вы всегда проявляли".

Президент Зеленский поздравил Байдена еще 7 ноября – на третий день после выборов. Заявил, что "с оптимизмом смотрим в будущее стратегического партнерства". А вот в Китае "приняли к сведению" победу Байдена, но поздравлять пока не собираются. 

8 ноября президент Ирана Хассан Рухани тоже поздравил Байдена, но необычным образом – призвав вернуть США к ядерной сделке. 
liga.net
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