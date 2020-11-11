Россия начала переброску миротворцев из Армении в Карабах

Российские миротворцы, прибывшие в Армению, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду, 11 ноября.

"Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", – говорится в сообщении.





Всего в зону действия конфликта уже прибыли более чем 400 миротворцев РФ из 15 отдельной миротворческой бригады на 20 самолетах Ил-76.





В военном ведомстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.





Напомним, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.



