Главный разведчик Пентагона покинул свой пост

Заместитель министра обороны США по разведке, отставной вице-адмирал Джозеф Кернан подал в отставку. Как пишет CNN, уход военного планировался несколько месяцев.

- Я подал заявление об отставке (...), которое вступит в силу сегодня. Я хочу поблагодарить всех вас за вашу неустанную приверженность нашей стране и поддержку лично меня в течение последних трех лет. Для меня было честью служить вместе со всеми вами, - процитировал телеканал письмо Кернана коллегам.

Замминистра по разведке работал на своем посту с 2017 года. До того, как стало известно об отставке Кернана, президент США Дональд Трамп объявил, что освободил от занимаемой должности министра обороны страны Марка Эспера и назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

При этом кандидат в президента США Джо Байден, который по предварительным данным выиграл прошедшие выборы, уже успел обсудить Украину с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франкции Эммануэлем Макронов. Они подняли вопрос о необходимости совместной работы над "решением конфликтов" в Украине.