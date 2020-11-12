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12 ноября 20, 11:39
Байден анонсировал активную внешнюю политику США
Байден
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Избранный президент Джо Байден обещает лидерам других стран возврат США в международную политику

Избранный президент США Джо Байден анонсировал возврат США к активной роли в международной политике. Об этом Байден заявил в Twitter.

"Когда я общаюсь с иностранными лидерами, я говорю им: Америка вернется. Мы вернемся игру", – написал Байден.

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти. 

7 ноября американские СМИ сообщили о победе демократа Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Действующий президент Трамп отказывается признавать победу оппонента.

Контроль над Палатой представителей сохраняет Демократическая партия.

Судьба большинства в Сенате решится в январе. 
liga.net
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