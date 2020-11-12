Последний шанс Дональда Трампа

Большинство мировых лидеров, уже поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Присоединился к ним и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, написавший в Твиттере, что имеет теплые отношения с Байденом примерно 40 лет и знает его как большого друга Израиля: "Поздравления Джо Байдену и Камали Харрис. С нетерпением жду работу с вами обоими по дальнейшему укреплению особого альянса между США и Израилем".

В ответ Трамп обиделся и удалил Нетаньяху из друзей в соцсети. Так может еще рано списывать нынешнего хозяина Белого дома со счетов?

Президент США надеется на пересчёт голосов в ряде штатов. Трамп называет бюллетени, отправленные по почте и подсчитанные уже после закрытия избирательных участков, незаконными.

"Я не успокоюсь, пока для американских граждан не будет осуществлён честный подсчёт голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия", - подчеркнул Трамп.

Он написал в Твиттере, что исход президентских выборов должен решить Верховный суд, добавив, что наблюдателям на выборах не позволяли делать свою работу, а потому голоса, принятые в это время, должны быть признаны незаконными.

Верховный суд может не признать выборы в отдельных штатах, назначить пересчёт голосов и признать недействительными те бюллетени, которые пришли на участки после 3 ноября. Если всё это произойдёт, ситуация в отдельных штатах может измениться в пользу Трампа.

В истории США были примеры, когда исход голосования решал Верховный суд. Так, после президентских выборов 2000 года, на которых борьба шла между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором. Победил первый. И судьбу выборов тогда решил именно Верховный суд США, который удовлетворил ходатайство кандидата от республиканцев и принял решение прервать ручной пересчет бюллетеней в штате Флорида.

Тогда в ряде избирательных округов Флориды Альберт Гор начал резко сокращать отставание от Джорджа Буша-младшего. Если до начала пересчета Буш выиграл во Флориде лишь154 голоса, то после принятия решения Верховным судом США опережал соперника только на 58 голосов, и этот разрыв сокращался. Так что все шло к победе Гора, но Верховный Суд не допустил этого.

В США сторонники демократов до сих пор считают, что в 2000 году судьи Верховного суда отдали победу Джорджу Бушу-младшему исключительно по политическим мотивам, проголосовав в точном соответствии со своей партийной принадлежностью.

На это, судя по всему, сейчас и надеется Дональд Трамп. Сейчас в Верховном суде США из девяти судей только трое – выдвиженцы демократической партии, а шесть – его однопартийцы-республиканцы.

В американском конституционном праве президент номинирует судью, потом этот кандидат идет в Сенат и уже Сенат его затем утверждает. После смерти судьи Рут Гинсбург президент США поспешил заполнить образовавшуюся в суде "вакансию", представив собственного кандидата - консервативного юриста Эми Кони Барретт.

"Я думаю, что результат выборов будет решаться в Верховном суде, и я считаю очень важным, чтобы у нас было девять судей", - сказал тогда Трамп.

Но эксперты считают, что это вряд ли поможет. "Верховный суд вмешается в подведение итогов выборов только в том случае, если бюллетени, в подлинности которых есть сомнения, могут повлиять на результат. Но сейчас речи об этом не идет", - цитирует BBC слова профессора юридического факультета университета Огайо Эдварда Фоли, специализирующегося на избирательном законодательстве. То есть перевес Байдена настолько очевиден, что его оспорить будет невозможно.

И эту ситуацию нельзя сравнивать с выборами 2000 года. "Тогда разрыв между кандидатами был невероятно мал: по разным подсчетам, от 300 до 1784 голосов, и спор касался только одного штата - Флориды. Подсчет во всех остальных штатах был завершен и не вызвал никаких претензий у штабов претендентов", - приводит BBC слова преподавателя юридического факультета Колумбийского университета Ричарда Фролика.

Даже учитывая даже то, что сейчас в Верховном суде республиканцам принадлежит большинство, в США считают невозможным повторение сценария двадцатилетней давности. Да и сам Трамп, несмотря на свои громкие заявления, пока ограничился обращениями только в местные суды.

Республиканцы подали иски, потребовав остановить пересчет голосов в Мичигане, Пенсильвании и Джорджии, объявили о намерении опротестовать итоги голосования в Неваде и подали апелляцию на решение суда в Северной Каролине.