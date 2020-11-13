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13 ноября 20, 11:27
Трамп и "сценарий Лукашенко"
Трамп
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Президент США не хочет просто так покидать Белый дом после того, как он проиграл на выборах.

"Президент США не хочет просто так покидать Белый дом после того, как он проиграл на выборах. Прощальный подарок автократам всего мира?", - задается вопросом немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Параллели поразительны: президент сам объявляет себя победителем - хотя об этом не говорят результаты выборов. Люди в стране выходят на улицу, чтобы выступить за признание своих голосов. И, наконец, раздается громкий призыв западного мира к тому, чтобы все еще занимающий свою должность президент признал демократическую реальность".

"О какой стране идет речь? Вообще-то недавно таким поведением привлек внимание международных СМИ Александр Лукашенко в Белоруссии. (...) Однако теперь это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отказывающийся признавать результаты выборов в своей стране", - отмечает издание.

"Ущерб, наносимый политическим "бульдозером" Трампом внешней и внутренней политике, огромен. И эксперты предполагают, что он вполне может быть долгосрочным: нежелание Трампа уступать место "создаст новую модель" для единомышленников-популистов в Европе и в других регионах, сказал Иван Крастев в разговоре с изданием The New York Times. (...) Политолог говорит о "сценарии Лукашенко", при котором главы правительств или президенты хотя и проводят для видимости выборы - но никогда не проигрывают".

"Майкл Макфол, занимавший должность посла США в России при президенте Бараке Обаме, заходит еще дальше. "Отказ президента признавать результаты выборов" он называет "его прощальным подарком автократам всего мира", - передает издание.

"Гарвардский историк Сергей Плохий называет поведение Трампа абсолютно беспрецедентным среди глав государств и правительств в западных демократических странах. "Даже в военных диктатурах правители в большинстве случаев признают результаты выборов и уходят в случае проигрыша", - говорит он".

"В случае с Белоруссией особенно явно президента Лукашенко критиковал госсекретарь США Майк Помпео. Победу Лукашенко он попросту посчитал обманом".

"Мы против того, чтобы он сам провозглашал себя президентом. Мы знаем, чего хотят люди в Белоруссии. Они хотят чего-то другого", - заявил он. После победы Байдена, - заключает Der Tagesspiegel, - эти слова приобретают в США новое значение".

Inopressa
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