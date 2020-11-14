Иванка Трамп пытается урезонить своего отца

"(...) Политический раскол в Соединенных Штатах не щадит и клан Трампа. Спустя почти неделю после своего поражения на президентских выборах Джо Байдену Дональд Трамп все еще кричит о "подтасовке результатов голосования". Победителем голосования 3 ноября он считает себя и отказывается признавать победу своего соперника. Такую стратегию разделяют два его сына, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, которые побуждают его бороться до конца за возможность изменить исход выборов", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.

"Что касается верной и преданной Иванки Трамп, то она попыталась урезонить своего отца. По информации CNN, в качестве советника 45-го президента США, которому надлежит быть "более реалистичным", она рекомендует Дональду Трампу смириться со своим поражением, чтобы не запятнать репутацию семейной империи", - передает автор статьи.

"(...) Старшая дочь клана Трампов, которую поддерживает ее муж Джаред Кушнер, считает, что судебные баталии не изменят результаты выборов. Прагматичная Иванка уже начала думать о следующем шаге. Тем более, что магнат недвижимости может рассчитывать на поддержку миллионов американцев, сплотившихся на его стороне. "Дональд Трамп знает, что он не выиграет, но он также знает, что у него есть карты в руках, потому что за него проголосовали 72 миллиона человек, и он создал движение", - сказал один источник, близкий к CNN. Теперь это влияние намеревается использовать Иванка Трамп. В расчете на президентские выборы 2024 года? Или чтобы сохранить стоимость компании Trump Organization, вице-президентом по развитию которой она является? На данный момент никто этого не знает, однако бывший глава администрации Белого дома Мик Малвейни в четверг, 5 ноября, еще до победы Джо Байдена, заявил, что готов наблюдать за тем, как через четыре года Дональд Трамп снова будет баллотироваться на пост президента", - пишет Le Figaro. (...)