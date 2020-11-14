Список "коронавирусных" стран обновлен

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Об этом Цензор.НЕТ нет сообщает со ссылкой на сайт Минздрава.

В "зеленой" зоне по-прежнему находятся Албания, Египет и Турция.

Болгария, Хорватия и Черногория остаются "красными". При этом в некоторых из этих стран начали действовать более строгие ограничения.

По состоянию на 13 ноября в "красную" зону попали 45 стран, в том числе: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Испания, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

При этом из "зеленой" в "красную" зону переместились Литва и Сербия, тогда как из "красной" в "зеленую" отправился Ливан.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны отправиться на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочно прекратить самоизоляцию возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленую" зону попали Украина и еще 148 стран, среди которых: Австралия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Бразилия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Ливан, Мальдивы, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Парагвай, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Шри-Ланка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.