Трамп впервые сказал о победе Байдена

Вскоре он удалили этот твит и заявил, что будет бороться.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Твиттер президента США.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдателей не допустили, голоса считала леворадикальная частная компания "Доминион" с плохой репутацией и низкопробным оборудованием", - написал Трамп.
Сейчас этот твит удален.
"Он победил только в глазах фейковых медиа. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Эти выборы были сфальсифицированы!" - написал президент США.