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15 ноября 20, 18:08
Трамп впервые сказал о победе Байдена
Трамп,Джо Байден
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Президент США Дональд Трамп впервые публично признал в Твиттере победу на выборах своего соперника от Демократической партии Джо Байдена.

Вскоре он удалили этот твит и заявил, что будет бороться.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Твиттер президента США.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдателей не допустили, голоса считала леворадикальная частная компания "Доминион" с плохой репутацией и низкопробным оборудованием", - написал Трамп.

Сейчас этот твит удален.

"Он победил только в глазах фейковых медиа. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Эти выборы были сфальсифицированы!" - написал президент США.
censor.net.ua
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