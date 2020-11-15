В Минске жестко разогнали акцию протеста. ВИДЕО

Воскресные марши 15 ноября в Беларуси посвящены гибели одного из участников протестов Романа Бондаренко.
На акции протеста в Минске на так называемой Площади перемен силовики взяли демонстрантов в кольцо. После этого акцию жестко разогнали, участников массово задерживали, сообщает белорусский портал TUT.BY.
Силовики со щитами буквально за две минуты окружили демонстрантов. Протестующие скандировали "Один за всех и все за одного", их было около 500 человек, а силовиков в разы больше.
Люди также скандировали "За вашу и нашу свободу", "Кто убил Рому?", "Перестаньте убивать", имея в виду Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания на протесте.
Десятки людей с Площади перемен забрали в автозаки, некоторых задерживают довольно жестко, уносят на руках.
Напомним, что 12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на Площади перемен.