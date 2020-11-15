В Минске жестко разогнали акцию протеста. ВИДЕО

На акции протеста в Минске на так называемой Площади перемен силовики взяли демонстрантов в кольцо. После этого акцию жестко разогнали, участников массово задерживали, сообщает белорусский портал TUT.BY.

Силовики со щитами буквально за две минуты окружили демонстрантов. Протестующие скандировали "Один за всех и все за одного", их было около 500 человек, а силовиков в разы больше.