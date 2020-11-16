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16 ноября 20, 12:02
Макрон подверг критике Совбез ООН
Макрон
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Президент Франции хочет для Европы больше независимости в сфере обороны и безопасности

Совбез ООН сейчас не принимает никаких полезных решений, поэтому необходимо больше независимости для Европы в сфере безопасности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Grand Continent.

"Совбез ООН в настоящее время не принимает никаких полезных решений", – подчеркнул Макрон

Он убежден – Европе нужно больше независимости, включая и вопросы обороны и безопасности.

"Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", – отметил Макрон.

По его словам, Европа, как США и Китай, будет работать над собственной автономностью.

Франция – один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, который обладает правом вето (кроме Франции еще – США, Китай, Великобритания и РФ).

10 ноября Макрон заявил, что Франция выступит с предложением о реформировании Шенгенской зоны – она представит идею другим странам ЕС.
liga.net
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