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17 ноября 20, 10:17
В Нагорном Карабахе путинские миротворцы разместили «Грады»
Грады
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РФ перебрасывает ракетные установки "Град" в Нагорный Карабах.

Российская Федерация перебрасывает в Нагорный Карабах реактивные системы залпового огня  "Грады".

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Россия переместила многоцелевые ракетные установки, установленные на грузовиках, в сухопутный коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

Так, репортеры увидели две российские системы запуска ракет "Град" в Лачинском коридоре.

"Система советских времен может запустить 40 ракет примерно за 20 секунд, и их развертывание свидетельствует о том, что Москва не рискует безопасностью своих миротворцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба "Грады" были укомплектованы российскими экипажами, и военнослужащие подтвердили, что они из России.

"Один из "Градов" имел российский военный номерной знак с региональным кодом 94, указывая на то, что он принадлежал к Закавказскому военному округу. Другой" Град "не имел номерного знака, но его сопровождал военный грузовик" КамАЗ "с российским номером того же военного округа ", - отмечают журналисты.

Также был замечен в районе Нагорного Карабаха российский танк.

Как отмечают журналисты, в заявлении на сайте Кремля говорится, что вооруженные миротворцы будут сопровождаться бронетранспортерами и другими машинами и техникой. В нем не было конкретных упоминаний о ракетных системах.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Также до 15 ноября Азербайджану возвращается Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, до 1 декабря - Лачинский район
telegraf.com.ua
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