Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.42
USD
28.13
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 ноября 20, 19:20
17 ноября называют днем рождения COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Первый случай коронавируса COVID-19 был выявлен, предположительно, ровно год назад, за это время в мире диагностировали уже свыше 55 млн заражений и зафиксировали более 1,3 млн смертей среди инфицированных.

Как писала газета South China Morning Post (SCMP) в марте этого года, "нулевой пациент" с COVID-19 был, вероятно, зафиксирован 17 ноября 2019 года в городе Ухань (китайская провинция Хубэй). Им, как считается, был 55-летний мужчина.

Отмечается, что данные по предположительному "нулевому пациенту" разнятся. Некоторые медики из Уханя установили 1 декабря днем первого подтвержденного случая коронавируса. Другие специалисты в сфере здравоохранения предполагают, что впервые с неизвестным вирусом в уханьской больнице столкнулись 16 декабря.

В конце апреля этого года стало известно, что в разведсообществе США полагают, что коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно. 

До этого глава Госдепа США Майк Помпео обвинял китайское правительство в создании препятствий исследованиям о природе коронавируса. 

Телеканал Fox News в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник. 

В США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна Всемирная организация здравоохранения. В Китае считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане и отвергают обвинения Вашингтона. 

Напомним, что сегодня, 17 ноября коронавирус побил рекорд в Киеве: такого числа заболевших в столице еще не было
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Святогорской лавре провели Пасхальную службу без масок
Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Нагорном Карабахе путинские миротворцы разместили «Грады»
noimageПрезидент Молдовы Майя Санду:выгодна ли ситуация Украине
Лента новостей