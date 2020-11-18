17 ноября называют днем рождения COVID-19

Первый случай коронавируса COVID-19 был выявлен, предположительно, ровно год назад, за это время в мире диагностировали уже свыше 55 млн заражений и зафиксировали более 1,3 млн смертей среди инфицированных.

Как писала газета South China Morning Post (SCMP) в марте этого года, "нулевой пациент" с COVID-19 был, вероятно, зафиксирован 17 ноября 2019 года в городе Ухань (китайская провинция Хубэй). Им, как считается, был 55-летний мужчина.

Отмечается, что данные по предположительному "нулевому пациенту" разнятся. Некоторые медики из Уханя установили 1 декабря днем первого подтвержденного случая коронавируса. Другие специалисты в сфере здравоохранения предполагают, что впервые с неизвестным вирусом в уханьской больнице столкнулись 16 декабря.

В конце апреля этого года стало известно, что в разведсообществе США полагают, что коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно.





До этого глава Госдепа США Майк Помпео обвинял китайское правительство в создании препятствий исследованиям о природе коронавируса.





Телеканал Fox News в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник.





В США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна Всемирная организация здравоохранения. В Китае считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане и отвергают обвинения Вашингтона.





Напомним, что сегодня, 17 ноября коронавирус побил рекорд в Киеве: такого числа заболевших в столице еще не было



