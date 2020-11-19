Как борются с COVID-19 в девяти странах Европы?

Пока Украина возмущается не очень понятным с эпидемиологической точки зрения карантином выходного дня (об этом – тут), страны Европы вводят локдауны в той или иной форме. В большинстве случаев – не такие жесткие, как во время первой волны коронавируса весной. Но и эффекта ожидают меньшего.

Сразу несколько европейских стран, например – Швеция, Ирландия, Франция – предупредили, что планировать рождественские праздники пока слишком рано. А европейцы готовы закрыться в домах именно ради Рождества, чтобы под праздник иметь возможность выйти из локдауна.

Мы связалсь с жителями девяти стран Европы: какие карантинные меры там введены, как на них реагируют люди и есть ли уже эффект.

ИТАЛИЯ

Все дома в ожидании Рождества

С 6 ноября вся страна разделена на три зоны: желтую, оранжевую и красную. В каждой – свои правила. Разделение проводили по 21 параметру, и это не только количество больных, но и пропускные способности медицинской системы, количество персонала и так далее, объясняет LIGA.net жительница Милана Светлана Веселовская.

В желтой зоне действует комендантский час с 22.00 вечера до 05.00 утра, на выходных закрыты все торговые центры – кроме аптек и супермаркетов. Закрыты все музеи и выставки, школы работают только начальные и средние. Транспорт должен быть заполнен не больше чем на 50%. Бары и рестораны работают, но только до 18.00. На вынос или доставка – без ограничений. Закрыты все бассейны, театры, кино.

В оранжевой зоне ограничен въезд-выезд, ее невозможно покинуть. Всех просят минимально передвигаться. Рестораны – только на вынос.

В красной зоне строго запрещается перемещаться по городу. Можно выходить в своем районе в магазин, заниматься индивидуальным спортом возле дома. Все рестораны и непродуктовые магазины, средние школы закрыты. Только малыши ходят в детсад и младшую школу.

Когда в конце октября начали вводить новые ограничения для торговых и ресторанов, все возмущались, в крупных городах бастовали рестораторы. Но сейчас рост заболеваемости – за 30 000 каждый день, около 500 человек умирают. Медицинская система не справляется, все больше сюжетов по телевидению об очередях из карет скорой помощи под реанимациями.

Это повлияло на отношение итальянцев к ограничениям, считает Светлана Веселовская. Тем более, что в отличие от первого локдауна, осенью в Италии не вводили жесткие ограничения для компаний, продолжает работать производство, стройки, специализированные студии – адвокаты, юристы. Рестораторам и другим пострадавшим положена помощь от государства.

"Единственное, поступают предложения вводить разграничения на зоны не по регионам, а по провинциям. Потому что в Ломбардии во время первой волны больше страдали маленькие городки – Лоди, Бергамо. Теперь центр в Милане, а в маленьких не так уж плохо", – утверждает она.

Еще один момент, который присмирил всех противников ограничения – что с 6 ноября показатели в красных зонах стали улучшаться. В Милане упал индекс заболеваемости. Положительным фактом стало и то, что в этот раз карантин вводят по зонам, а итальянцы боятся боятся тотального локдауна, как весной. "Плюс на носу – Рождество, шоппинг, все переживают. Народ готов сейчас посидеть дома, чтобы перед Рождеством всех выпустили хотя бы поехать к родным и разрешили открыть ТЦ для подарков. Это очень важный здесь момент".

11 ноября Италия, наиболее пострадавшая от COVID-19 в Европе, превысила отметку в один миллион заражений коронавирусом, в результате чего вошла в десятку наиболее пострадавших стран мира. А 13 ноября обновила собственный антирекорд: почти 41 000 новых случаев инфицирования. За последние сутки в Италии - 731 летальный случай и более 32 тысяч случаев подтверждения COVID.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Локдаун на месяц, поддержка для бизнеса

С 5 ноября в Великобритании объявили второй локдаун на четыре недели, до 2 декабря. Закрыты все общественные места, рестораны и кафе работают только на вынос/доставку. Все, кто может работать из дома – работают из дома. Нельзя ходить в гости и встречаться с людьми, которые не входят в твой support bubble.

В отличие от локдауна весной, сейчас работают школы и универы, можно гулять без ограничений – а весной нужно было держаться в радиусе получаса езды от дома. В местах скопления людей (общественный транспорт, магазины) маски обязательны, на улице – социальная дистанция в 2 м, а где это невозможно – опять же, быть в маске.

В разных частях Британии (Англия, Уэлс, Шотландия и Северная Ирландия) есть свои правительства, которые могут и устанавливают свои ограничения, рассказала LIGA.net программист из России Маргарита Шаталина, которая уже несколько лет живет в пригороде Лондона. Например, в Северной Ирландии и Шотландии второй локдаун объявили раньше, чем в Англии, и скоро уже планируют его снимать.

"Людей, которые носят маски сейчас, значительно больше, чем было весной. Многие уже переболели сами, либо их знакомые/родственники, у кого-то и умерли. Да и статистика сейчас куда хуже. Есть ощущение, что куда больше людей теперь серьезно воспринимают угрозу и принимают меры – носят маски, моют руки, обходят прохожих. Но, при этом, это именно адаптация под new normal, а не паника, как весной", – говорит она.

Англичане мало верят, что 2 декабря карантин снимут. Для бизнеса в стране предусмотрена довольно сильная поддержка: например, система furlough, когда 80% зарплаты за человека платит государство. Но все равно есть люди, которые под нее не попали – всякого рода самозанятые. Из-за этого есть и недовольные, которые говорят, что лучше пусть сидят дома те, кто в группе риска, а остальные будут работать спокойно.

"Многих бесит, что в разных регионах разные правила. Ну, и Джонсона порицают, что он профукал все меры с этой пандемией. Что оба раза локдаун вводили куда позже, чем надо было, и из-за этого сидеть приходилось дольше, а эффективность ниже. Что тестов мало, тестирования на въезде в страну нет, проверки самоизоляции тоже, хотя вообще за ее нарушение большие штрафы", – отметила Маргарита.

Ее компания еще в марте отправила своих сотрудников работать из дому: "Без поездок и тренировок грустновато, конечно. Если весной хватало сил и мотивации дома чем-то заниматься, сейчас вообще ресурсов никаких нет. Хочется лежать и смотреть в стену".

Но в целом второй локдаун воспринимается британцами гораздо спокойнее, чем первый, рассказала LIGA.net жительница городка Морпет на севере Великобритании. Тогда была паника, скупали продукты, пропала даже туалетная бумага. Сейчас чувствуется скорее усталость от ограничений: "На Рождество многие люди хотели уехать в отпуск, но боятся платить за отели, авиабилеты. Очень тяжело воспринимается невозможность пойти в паб или ресторан. Традиционный сандей ланч или бар в пятницу после работы – это часть культуры англичан".

Англичане получают серьезную финансовую поддержку от правительства: "И наемные работники, и самозанятые. Я тут работаю self-employed, плачу налоги и получила уже три транша в поддержку бизнеса. Выплаты зависят от налогов, но это серьезная поддержка", – признается она.

В телефоне у многих жителей Великобритании стоит приложение covid up tracker: если он засветится в красной зоне рядом с человеком с COVID, придет уведомление. Приложение считывает, как долго длился контакт (просто прохожий или собеседник) и дает рекомендации: наблюдать за собой или уйти в изоляцию. Тесты бесплатно не делают, только по показаниям. Но за деньги можно сделать – стоит 160 фунтов.

Суточный прирост в Британии сейчас держится на 20-21 тыс. Рекорд пришелся на 12 ноября, когда COVID диагностировали у 33 470 человек.

ИСПАНИЯ

Без масок – штраф, комендантский час

Жесткий карантин в стране вводили весной во время первой волны. Осенние ограничения гораздо слабее: испанцам разрешили выходить на улицы. Хотя единственное место, гда можно находиться без масок – это дом, говорит украинка Алина Сербина. Попытка снять или опустить маску может стоить штрафа от 100 до 600 евро. "Штрафы выписывают, поэтому люди реагируют на этот момент", – отметила она.

"Сейчас у нас третья зона. Каждая провинция в Испании имеет право сама решать, какие ограничения вводить, в зависимости от цифр по заболеваемости. Наша Валенсия, это огромный район с большими городами, самое минимальное количество зараженных. Максимальное – в Мадриде, вот его посадили на конкретный локдаун", – объясняет Алина.

Ребенок Алины ходит в 1 класс. С пяти лет все дети тоже в масках. Снять ее можно только во время обеда: "А кушают они всегда на улице. Сидят прямо на полу, на стадионе. Между ними расстояние в метр, они по квадратикам сидят отдельно друг от друга".

Если люди и недовольны, то в Мадриде или Барселоне, но это быстро пресекают.

Но вообще испанцы очень послушные. Если им говорят стоять на линии и соблюдать дистанцию, то никто не подходит друг к другу ближе чем на метр-два. Запрещено собираться больше пяти человек, в кафе можно сидеть только на улице и тоже в масках."Маску ты не снимаешь никогда. Чтобы попить кофе, можно опустить маску, но она остается на лице. Любой разговор – ты надеваешь маску", – рассказала Алина.

Комендантский час введен с 23.00 и до 6.00, все закрывается, и никто действительно не выходит на улицы.

Испания – шестая страна в мире по количеству случаев заражения после США, Индии, Бразилии, России и Франции. Сейчас здесь фиксируют до 12-13 тысяч случаев новых заражений в сутки. На прошлой неделе таких случаев было до 18 тысяч.

ГЕРМАНИЯ

Мягкий локдаун, патрули на улицах

Так называемый "мягкий локдаун" действует в Германии с 2 ноября и продолжится как минимум до конца месяца, говорит журналистка из Украины Ольга Зинкевич, которая несколько лет живет в Бонне. Эти меры значительно мягче тех, что были весной.

Рестораны, бары, ночные клубы и дискотеки для посетителей закрыты. Общепит работает только на вынос. Также закрыты театры, кинотеатры, музеи, фитнес-клубы и бассейны. Спортом можно заниматься в одиночку на открытом воздухе.

А вот продуктовые и промышленные магазины пока работают. Однако действуют ограничения на количество человек, которые могут одновременно находиться в помещении, и заходить в них можно только в масках.

Также обязательно носить маски в центре города, на оживленных улицах, в общественном транспорте. "Немцы в большинстве своем это правило соблюдают. По крайней мере, в Бонне. За две недели локдауна я видела всего несколько человек без масок", – говорит она.

На улицах в центре города периодически патрулируют представители "орднунгсамта" (ведомство правопорядка) или полиции и делают замечания тем, кто без масок. Разрешено встречаться не больше чем 10 людям из двух семей. Школы и детские сады работают.

Из-за коронавируса в стране активно отменяют рождественские базары, сезон которых должен был начаться. А еще в этом году в Германии не праздновали открытие традиционного рейнского карнавала 11 ноября. Его немцы могли отметить только дома, не выходя на улицу.

"Немцы очень поддерживают ресторанный бизнес и заказывают во время карантина еду на дом, чтобы кафе и рестораны не обанкротились", – добавила в комментарии украинский педагог Кристина Стрижакова из Франуфурта-на-Майне.

С 1 ноября нужно ходить в маске и в городах. Есть карта, в которой самые зараженные районы отмечены красным цветом, они каждый день увеличиваются. До этого нужно было носить маску только в общественном транспорте. Штраф за ходьбу без маски, или даже если маска есть, но она приспущена ниже носа – 60 евро. Помимо масок, нужно соблюдать дистанцию – 1,5 метра.

"На улице действительно мало людей. Многие добропорядочно соблюдают правила и не встречаются с родственниками и друзьями. Это называется социальная ответственность. Очень многие придерживаются правил, так как хотят замедлить распространение вируса и иметь возможность отмечать рождественские праздники с родственниками. Именно поэтому Меркель призвала всех придерживаться правил и по возможности оставаться дома. Кстати, рождественские ярмарки в этом году отменили по всей Германии", – отметила Кристина.

По данным канцлера Ангелы Меркель, в Германии ситуация с распространением инфекции улучшилась, но эпидемия не отступила. Она предлагала ужесточить карантин, но это пока не находит поддержки у местных властей.

ЧЕХИЯ

Отели закрыты, кафе – на вынос

"Нам с мужем невероятно повезло, мы работу не потеряли. Поскольку живем в Карловарском крае, то все, кто работал в отелях, в шоке. Наши знакомые вынуждены были закрыть магазины. Нас снова всех одели в маски и ввели карантин", – рассказывает украинка Екатерина Филип, которая в этом году переехала в Чехию.

Отели и пансионы больше не принимают гостей. Работает только самое необходимое: аптеки, продовольственные магазины. Кафе в Чехии могут продавать еду только через окошко. "Людей это начинает очень злить. В Праге были протесты против карантина, но сейчас тихо. Предыдущий министр здравоохранения был сфотографирован без маски выходящим из ресторана. С ним попрощались", – отмечает она.

В стране действует комендантский час с 21.00 до 5.59. В это время можно выходить только по работе или выгулять собаку в радиусе 500 метров от дома. "В Плзне мужик гулял с игрушечной собакой. Штраф не дали, но посмеялись", – говорит Екатерина.

На почте тем, кому за 60, выдают маски. Предприниматели получают компенсации.

"Для нашей семьи ужас – это трое детей дома, – признается Екатерина Филип. – Обучение дистанционное, хотя и организовано толково. Младшего в садик не водим, но садики открыты. Старшие дети счастливы: нам пришлось купить два ноутбука".

У людей нет уверенности в завтрашнем дне: "Планы все рухнули. Я планировала открывать языковые курсы – и похоронила эту идею. Упала недвижимость, снизили процент на ипотеки. Большие фабрики работают, но на некоторые выходит только половина смен".

Последнюю неделю в стране наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Сейчас за сутки в Чехии выявляют 4-5 тысяч случаев заражения COVID (и даже меньше 2000 за воскресенье, 15 ноября). Рекорд пришелся на 4 ноября – прирост почти в 16 тысяч в сутки.

ШВЕЦИЯ

Вводит ограничения с 24 ноября

Противники жестких ограничений с весны приводили Швецию в пример того, как обходиться без карантина в условиях пандемии.

"Мы, наверное, единственная страна Европы, которая очень спокойно реагировала на COVID. Ни разу в стране не был введет масочный режим, не закрывались кафе, рестораны и магазины. Все было открыто, но с некоторыми лимитами. Например, если ты сидишь в кафе, то соседний столик будет пустым. В транспорте развешены объявления о том, что нужно держать дистанцию в полтора метра. Но тут другая культура. Шведы очень социально ответственны", – объясняет Наталья Бескин, которая уже три года живет в Швеции.

По ее словам, все противоковидные меры в стране – это только рекомендации, не правила. Но люди стараются им следовать. Очень многие компании перешли в режим онлайн-работы, хотя сами могли решать, в каком режиме и объеме будут работать его сотрудники.

Но вчера праздник жизни закончился. Власти Швеции выступили с заявлением, что с 24 ноября в публичных местах, театрах, кафе и ресторанах, вообще в одном помещении не могут собираться больше восьми человек (раньше – 50). И это уже не рекомендация, а правило. В спортивных секциях не смогут заниматься подростки старше 15 лет: на улице – пожалуйста, но не в помещении.

Транспорт в Швеции работает по расписанию. Людей просят по возможности им не пользоваться. Если раньше пассажиры заходили через дверь водителя, пробивали билет и выходили через другие двери, то сейчас водитель огражден лентой, и мимо него не ходят.

Шведы значительно увеличили количество тестов на COVID, добавила юрист Марина Траттнер, она уже 15 лет живет в Швеции. Тесты можно заказать в аптеках или протестировать себя, не покидая автомобиля. Результат присылают через день-два в sms.

Жители страны и без карантина пытаются работать дистанционно и избегают встреч, не здороваются за руку, разговаривают на расстроянии. Избегают общественного транспорта (хотя власти специально увеличили частоту рейсов и даже создали интерактивную карту, на которой обозначают почти пустые автобусы и поезда), передвигаются на велосипедах или авто.

С 20 ноября власти запретят продавать алкоголь в ресторанах и барах после 22.00, чтобы посетители покидали заведения не позже 22.30.

Швеция вышла на 6000 случаев подтверждения COVID в сутки. Хотя уровень смертности в Швеции ниже, чем в Испании или Великобритании, он более чем в 10 раз выше, если сравнивать с соседней Норвегией, или почти в пять раз выше, если говорить о Дании.

СЛОВЕНИЯ

Комендантский час, маски на улице

"Словенский карантин очень отличается от украинского, он намного строже и возможно поэтому действеннее", – сказала украинская журналистка Юлия Силина, которая последний год живет в Словении. В октябре в стране был введен локдаун: комендантский час с 21.00 вечера до 06.00 утра, закрыто все, кроме продуктовых магазинов, маски обязательны даже на улице, ограничено передвижение даже между районами. Словенцы карантин соблюдают, но и государство поддерживает бизнес, погашая часть зарплат предприятиям.

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ФРАНЦИЯ

Жесткий карантин – но не так, как весной

Две недели назад во Франции ввел локдаун, рассказал житель Парижа Артур Мураускас. Не такой жесткий, как в марте, но закрыты все учреждения, кроме самых необходимых. Все компании, которые могут работать из дома, перешли на дистанционку.

Школы и детские учебные учреждения продолжают работать.

"Весной у нас был очень жесткий локдаун, когда мы просто сидели дома. Сейчас из дома тоже нельзя выходить дальше чем на километр и больше, чем на один час. Людей на улице действительно меньше. И, судя по всему, мы уже выходим на плато", – надеется он.

С июля масочный режим во Франции – обязателен, даже на улице: "С этим вопросов нет, все ходят. Где эта маска – уже другой вопрос, на подбородке или на носу. Тут тоже есть носачи с масками под носом. Но в целом нельзя сказать, что не выполняют".

Истерики у населения нет. На следующей неделе собирается демонстрация верующих, которые хотят ходить в церковь. Протестуют владельцы маленьких магазинов. "Но тут Франция, тут всегда найдут повод повозмущаться", – смеется Артур.

Время для этого локдауна выбрано таким образом, чтобы вторая волна прошла до Рождества. "Потому что если на Рождество будет локдаун, тут начнется революция. Это нереально. Так что с 1 декабря собираются делать послабления. Но бары и рестораны будут оставаться закрытыми. И для выхода из дома все равно надо будет бумажку писать", – считает Мураускас.

Сейчас, чтобы выйти из дома, французы заполняют аттестат с кратким перечнем причин для нарушения карантина, временем и датой, чтобы по первому требованию на показать полиции. Иначе – штраф от 135 евро до 3000 евро, и штрафов выписано "уже какое-то сумасшедшее число".

С 1 декабря, позможно, разрешат рождественский шоппинг.

Французы надеются, что частично локдадаун отменят ближе к Рождеству и можно будет путешествовать по Франции между регионами: "Но сразу говорят, что, скорее всего, не разрешат собираться группами друзей больше шести человек. Даже чтобы праздновать Новый год".

По данным МОЗ Франции, страна смогла справиться со вторым пиком волны коронавируса. За 10 дней количество новых случаев инфицирования значительно снизилось: 15 ноября зарегистрировали 27 тысяч случаев вируса, при этом раньше во Франции фиксировались до 58-60 тысяч.

ПОЛЬША

Без маски – штраф, но тесты делать не хотят

Еще недавно Польша была разделена на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. Сейчас вся Польша – в красной зоне, ежедневно около 29 000 новых заболеваний, говорит LIGA.net украинка Мария Нельга, которая живет в Кракове. Поэтому в Польше закрыты крупные торговые центры и магазины – кроме аптек, супермаркетов, хозяйственных шопов. Кафе и рестораны все работают на вынос, независимо от дня недели и времени.

Все везде обязаны ходить в масках. Исколючение – горные парки, где можно держать большую дистанцию.

"Без маски – штраф. Он автоматический, не подлежит обсуждению. По-моему, стартует от 500 злотых, это 110 евро", – отмечает она. Если кто-то из окружения подтвердил диагноз COVID, все его контакты обязательно уходят на обсервацию на 10 дней.

"Люди реагируют более-менее спокойно. Маски – безоговорочно. Для детей работают только садики и школы до 4 класса, остальные на дистанционном обучении. Это связано с тем, что в Польше запрещено оставлять ребенка до 9 лет одного дома. Но дистанционка тут в полном объеме: они купили у Майкрософт специальный софт, все систематизировано", – говорит она.

Супермаркеты и аптеки с 10.00 до 12.00 обслуживают только сеньеров – людей возраста 55+. Других в это время не обслужат даже в аптеке.

"Тут система здравоохранения тоже не справляется. В некоторых моментах даже печальнее, чем в Украине. Антибиотики купить невозможно без рецепта. А бывает и такое, что доктор физически тебя принять может не раньше, чем через неделю. И до пандемии бывало, что к врачу-специалисту стоишь в очереди шесть-восемь месяцев. Сейчас в Польше поднимают вопрос о пересмотре реформы системы здравоохранения".

Поляки исправно сидят по домам. Но – не торопятся делать официальные тесты, утверждает Мария Нельга: "Первыми результаты тестов получает полиция, которая автоматически решает, кто вместе с тобой попадает на обсервацию. Могут проверить всю систему контактов за неделю и закрыть всю компанию на 10 дней. Поэтому я думаю, что здесь, как и у нас, статистика тестов где-то один к пяти".

В начале ноября количество инфицированных COVID-19 в Польше возросло до 28 тысяч новых случаев в сутки, а прирост летальных случаев стал одним из самых высоких в Европе. Примерно на таком же уровне заболеваемость держится и сейчас, во время карантина.