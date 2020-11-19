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19 ноября 20, 16:31
Если 95% людей будут носить маски, локдауны будут не нужны
карантин
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Ханс Клюге из ВОЗ считает локдауны крайней мерой борьбы с пандемией коронавируса, он призывает носить маски

Локдаунов, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, можно избежать, если маски будут носить 95% человек. Об этом сказал на пресс-конференции директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Reuters.

Клюге заявил, что Европа вместе с США снова стала эпицентром пандемии и впереди будут шесть тяжелых месяцев. Однако в то же время он считает локдаун крайней мерой.

"Использование маски ни в коем случае не является панацеей, и ее нужно проводить в сочетании с другими мерами. Однако, если использование маски достигнет 95%, локдауны не потребуются", – объяснил он.

В то же время Клюге добавил, что снятие жестких карантинов должно происходить плавно, чтобы не было негативных последствий "слишком быстрого ослабления". Он также повторил тезис, что школы должны быть открыты, так как дети и подростки не являются движущей силой пандемии.

Клюге считает, что "свет в конце туннеля есть", но несмотря на обнадеживающие новости о вакцинах, они "не являются серебренной пулей". По его мнению, поставки вакцина будут ограничены, особенно вначале.

6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски был принят Верховной Радой. Сегодня его подписал президент Владимир Зеленский.
liga.net
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