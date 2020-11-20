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20 ноября 20, 11:20
Неожиданный взгляд сбоку на вакцину против коронавируса
вакцина
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Как устроен свободный рынок, где люди рискуют своими деньгами.И почему Америка притягивает к себе почти всех, кто мечтает достичь чего-то серьезного

Много постов в facebook, статей в СМИ про две вакцины-кандидата, которые, похоже, очень эффективны против коронавируса.

Одна вакцина-кандидат от компаний Pfizer/BionTech. Первая из компаний – это американский фарма-гигант. Он дал деньги и ресурсы, чтобы технология, изобретенная второй – немецкой биотехнологической компанией – стала готовой вакциной. Пройдя дорогие и важные испытания. 

Вторая вакцина от Moderna – это американская компания.

Так вот.

Немецкую компанию создали и управляли ей два турецких ученых эмигранта – муж и жена. Переехали в Германию детьми. Учились и встретились уже там. И это их вторая компания (первую – тоже связанную с биотехнологиями – продали за $1,3 млрд).

Один из главных создателей компании Moderna – это армянин из Ливана. Закончил в Америке MIT и остался там работать. У него это уже седьмая компания, которую он помог создать. А гендиректор этой компании – эмигрант из Франции. Приехал в США студентом, доучился, потом получил МВА в Гарварде – и вперед!

Теперь главное: те, кто нам рассказывает, что скоро Китай догонит Америку, прошу ответить на вопрос: в какую из двух стран более вероятно приедут эмигранты (умные, жадные на успех, которым некуда отступать)? 

Я не слышал об эмиграции в Китай вообще. Вот и ответ на ваш вопрос. Но и Европа, как мы видим, прекрасно себя чувствует. Туда тоже стремится много эмигрантов – и создают бизнесы.

Поэтому, квантовый компьютер создадут, скорее всего, в Америке. И лекарство от рака тоже.

И еще о Moderna – это компания, которой 10 лет. И она не создала до сегодня ни одного препарата, который был бы зарегистрирован американским регулятором FDA – то есть мог бы приносить доход от продаж. Доходов не было. 

В компании работает 830 человек – я уверен, работа почти всех очень хорошо оплачивается, поскольку это научные работники и инженеры, в основном. За все эти годы компания накопила убытков на $1,5 млрд.

Но она была перспективна, и находились инвесторы, которые постоянно давали компании деньги. Очень большие. Теперь они станут мультимиллионерами. Заслужили.

Вот так устроен свободный рынок, где люди рискуют своими деньгами. Поэтому Америка и притягивает к себе почти всех, кто что-то серьезное мечтает достичь.

автор: Петр Чернышов основатель Конторы Пи
liga.net
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