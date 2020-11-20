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20 ноября 20, 11:43
Украинский гимнаст сравнил жизнь в США и Украине
Рустам Шарипов
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Главный минус Штатов – медицинское обслуживание

Проживающий уже двадцать лет в Соединенных Штатах Америки украинский гимнаст Рустам Шарипов рассказал, что ему нравится в США, а что он категорически не приемлет.

- В Штатах можно что-то планировать. Хоть какая-то стабильность есть. В странах бывшего Союза все зависит, кто придет во власть, изменится ли власть. Здесь независимо от власти, которая меняется каждые четыре года, ты можешь планировать. Хочешь зарабатывать больше - иди учись и работай больше, и ты будешь получать больше. Хочешь поменять специальность – пожалуйста, иди учись. Здесь ты можешь делать все что ты хочешь.

Главный минус Штатов – медицинское обслуживание. В США оно медлительное. В Украине ты можешь пойти прямо к профильному специалисту, а в Штатах ты должен сначала пойти к доктору, он даст тебе направление, затем ты идешь к другому, тот пересылает к третьему. Все очень затянуто. Да, медицина хорошая, но дорогая и с примесью бюрократии, - сообщил Шарипов.

Рустам Шарипов - советский/украинский гимнаст, победивший на Олимпийских Играх в Барселоне-1992 в командном первенстве и в Атланте-1996 в упражнении на брусьях. Чемпион мира-1996. Уроженец Душанбе. После завершения спортивной карьеры уехал в Австралию, потом – в США. Женат, воспитывает 5 детей.
kp.ua
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