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20 ноября 20, 14:29
В Китае миллиону человек сделали прививку COVID-вакциной
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До сих пор не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектами. У людей наблюдались лишь слабые симптомы, утверждают в компании Sinopharm.

В Китае около миллиона человек уже прошли иммунизацию экспериментальной вакциной от коронавируса COVID-19 компании Sinopharm, которая все еще находится на стадии клинических испытаний. Об этом сказал глава компании Лю Цзинчжэнь, сообщила газета South China Morning Post.

"В режиме экстренного использования вакцину применили примерно на миллионе человек, не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектов. У людей наблюдались лишь слабые симптомы", – заявил он.

Кроме того, власти китайской провинции Чжэцзян сообщили, что сделали доступной для экстренного применения в регионе вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotec среди групп высокого риска. При этом не указано, сколько именно людей получили вакцину.

Напомним, что в Китае проходят клинические испытания 11 вакцин от коронавируса. Четыре китайские вакцины уже перешли к третьей фазе клинических тестов.

Также сообщалось, что Китай начал массовую вакцинацию от COVID-19, хотя безопасность и эффективность вакцины еще не доказана.
Korrespondent
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