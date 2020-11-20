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20 ноября 20, 16:29
Джо Байдену 78: что нужно знать о политике-рекордсмена
Джо Байден
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Джо Байден, который предварительно победил на выборах президента США, 20 ноября отмечает свой 78-й день рождения.(укр)
Цікаво, що Байден буде найстарішим президентом в історії країни, при цьому він був наймолодшим сенатором. Восени 1 972 Джо Байден був обраний сенатором від штату Делавер – за кілька днів йому виповнилося 30 років – цей вік є мінімально допустимим для такої важливої посади.

Через кілька тижнів після перемоги 29-річного Байдена на виборах в сенат від штату Делавер, Нелія і 13-місячна Наомі загинули в автокатастрофі. Байден хотів відмовитися від поста сенатора, але в підсумку вирішив продовжувати політичну кар’єру.

Як відомо, Джо Байден вже двічі міг бути президентом США. У 1987 році він вперше оголосив про намір балотуватися в президенти США. Теоретично, він міг стати наймолодшим президентом після Джона Кеннеді, але поборотися за це крісло йому завадив скандал – його звинуватили в плагіаті при написанні наукових робіт в університеті.

Також намагався взяти участь в праймеріз перед виборами в 2008 році, але зняв свою кандидатуру. Зрештою став віце-президентом в адміністрації Барака Обами, займаючи цю посаду два терміни поспіль – з 2009 по 2016 роки.

Байден може стати другим президентом США, який сповідує католицизм – першим був Джон Кеннеді. Традиційно на пост президента обиралися виключно протестанти.

Довідка:

Джо Байден народився в 1942 році в місті Скрантон, штат Пенсільванія. У дитинстві майбутній політик сильно заїкався, але з часом ситуація виправилася. Сам він якось зізнався, що поліпшити мова вдалося завдяки читанню поезії перед дзеркалом.

Після того, як він став сенатором, в 1974 році журнал Time включив політика в “200 осіб майбутнього, які будуть робити історію”. У підсумку на посту сенатора Джо Байден провів 35 років. У 2008 році, після перемоги на виборах президента Барака Обами, він став віце-президентом США.

У 2017 році, після обрання президентом США Дональда Трампа, він став викладачем міжнародної дипломатії в Університеті Пенсільванії. Байден також очолив центр Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement – займається дипломатією, зовнішньою політикою і національною безпекою.









Як повідомлялося раніше, прихід до влади в США демократа Джо Байдена «поховає» скандальний газопровід «Північний потік-2» – Штати мають намір ввести санкції проти страхових і сертифікаційних компаній, які забезпечують роботу російських судів на прокладання газопроводу.

Виборча комісія штату Вісконсін погодилася перерахувати голоси виборців на округах Мілуокі і Дейн. Цього зажадав діючий президент США Дональд Трамп, він навіть заплатив за це мільйони доларів

Источник: uazmi.org
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