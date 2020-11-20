В Грузии второй раз за месяц захватили заложников

В центре Тбилиси неизвестный захватил здание микрофинансовой компании. Вооруженный человек взял в заложники девять сотрудников организации. Об этом сообщает Sputnik Тбилиси.





По данным издания, на проспекте Церетели, где расположено здание, съехалась вся мобилизованная полиция столицы Грузии, территория оцеплена. На место прибыл глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе, но никаких комментариев он пока не дает.





- Наша компания находится в полной координации с МВД, мы действуем в соответствии с их указаниями, в рамках наших возможностей мы сделаем все, чтобы процесс завершился мирно. В сложившейся ситуации здоровье и безопасность сотрудников - важнейшая задача MBД, - сделали заявление в руководстве полиции.





Местные телеканалы распространили кадры с места события, на которых видно, как мужчина что-то эмоционально говорит и размахивает руками. В одной руке у него предмет, похожий на боевую гранату.





Захватчик на видео изложил свои требования к властям Грузии. Журналисты предполагают, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.





- Первое - пусть соберутся в парламенте все парламентарии Грузии, которые были до выборов и кто также принимает участие в выборах. Второе - пусть издадут закон, запрещающий в масштабе всей страны азартные игры. Неважно, будут они в интернет-пространстве или где бы то ни было, - заявил мужчина.





Глава патрульной полиции Тбилиси Сирадзе призвал СМИ не вести прямые репортажи с места событий, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов проводить спецоперацию. К зданию прибыл спецназ, его полностью окружила полиция. Из домов, которые находятся вокруг захваченного офиса, были эвакуированы люди.





Тем временем СМИ назвали имя предполагаемого захватчика офиса микрофинансовой организации - это некий Леван З. На его странице в социальной сети знакомые пишут посты с призывом к нему - сдаться полиции. Реакции пока не последовало.



