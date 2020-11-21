В Торонто вводят карантин из-за вспышки COVID-19

Власти Торонто, который является крупнейшим городом Канады, с понедельника, 23 ноября, вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил глава региона Даг Форд. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает CBC.

"Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - пояснил он. По словам Форда, эти меры также коснутся находящегося рядом с Торонто региона Пил.





Новые меры подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, казино, парикмахерских, салонов красоты. Кафе и рестораны смогут продавать еду только навынос.





Школы, аптеки и продуктовые магазины остаются открытыми, а торговым центрам и другим магазинам предписано перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям после онлайн-покупок с улицы.





На улице можно будет собираться в группы не более 10 человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и на свадьбах.





Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. При этом нарушителям положений локдауна грозит штраф в размере 750 канадских долларов (около 575 долларов).





Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. С начала пандемии в Канаде заразились 319 тыс. человек, 11,3 тыс. из них умерли, 255 тыс. выздоровели.





Напомним, минздрав будет требовать от Кабмина введения жесткого карантина, когда ежедневно будут фиксировать по 30 тысяч больных коронавирусом.



