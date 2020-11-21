COVID-19: астролог рассказал, когда победим пандемию

Об этом сообщили Mirror.

Николас Аужула, который также предсказал поражение Дональда Трампа на выборах в США, еще в 2018 году утверждал, что в мире будет преобладать грипп, который, предсказал Covid-19.

35-летний житель Лондона также утверждает, что видел глобальные протесты - и теперь он с нетерпением ожидает 2021 года.

На фото Николас Аужула.

Николас, регрессионный терапевт, гипнотерапевт и психический астролог. "Некоторые из моих видений очень буквальны. Другие более символичны и открыты для интерпретации, почти как сон со скрытым посланием", - так он описывает свои видения.





"Одна вещь, о которой меня часто спрашивают в этом году, - это коронавирус. Я предвижу, что после нового года он станет стабильным, а уровень заражения снизится до такой степени, что к весне они будут под контролем", - говорит Аужула.





Он также предсказал, что паника и ограничения вокруг коронавируса продлятся до 2022 года.





"Точно так же у меня было видение Третьей мировой войны, но, возможно, это была не война между странами, а война против Covid-19", - рассказал Николас.





Также он утверждает, что протесты во всем мире будут продолжаться в течение следующих двух-трех лет.



