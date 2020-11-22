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22 ноября 20, 11:04
Пашинян принял Лаврова с грубым нарушением этикета. Фото
Лавров,Пашинян
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Армения допустила грубейшее нарушение дипломатического этикета во время встречи Пашиняна и Лаврова.

В здании правительства Армении на встрече Пашиняна с Лавровым отсутствовал флаг России.

Об этом рассказал блогер Александр Коваленко, также известный, как "Злой одессит".

"Невыставленная в зале переговоров государственная символика является грубейшим нарушением дипломатического этикета. Тревожный маркер для армяно-российских отношений", - написал он в своем Telegram-канале. 

Коваваленко предположил, что под давлением общественности Армении официальный Ереван инициирует процедуру выхода из Организации Договора о коллективной безопасности.

"Впрочем, кремлевская пресса все равно преподнесет данный факт как победу российской дипломатии", - добавил он.

Свежая карта, как сейчас выглядит Нагорный Карабах
Как известно, министр иностранных дел России прибыл 21 ноября в Ереван с двухдневным визитом. Повестка переговоров Лаврова с Пашиняном включает широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия и региональной безопасности, в том числе Нагорно-Карабахского урегулирования.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
telegraf.com.ua
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