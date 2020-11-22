Билл Гейтс назвал изменения, которые ждут мир после пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что пандемия коронавируса кардинально изменит подход к работе, коммуникациям и даже после победы над вирусом мир еще долго “не вернется в норму”. Предприниматель предсказал всего семь глобальных изменений, которые ждут человечество после ковида.Его прогнозы опубликовало издание Inc.

Так, Гейтс считает, что во-первых, в ближайшем будущем удаленные встречи станут нормой. Раньше клиент мог обидеться, если с ним не захотели бы встречаться лично. Теперь отношение к этому изменилось.





Во-вторых, программное обеспечение, особенно для онлайн-общения, станет развиваться быстрее.

В-третьих, компании начнут делить между собой офисы. Просто потому, что работать в офисе полную неделю снова станут немногие.

В-четвертых, люди перестанут стремиться переехать в крупные центры. Работать на удаленке можно будет из любой точки мира.





В-пятых, люди станут меньше общаться с коллегами.





Также, Гейтс уверен, что само по себе появление вакцины сразу не спасет планету от коронавируса. Болезнь никуда не исчезнет и новые очаги будут возникать в будущем. Это не значит, что мир навсегда останется в состоянии карантина, однако по-настоящему справиться с пандемией удастся только после того, как коронавирус удастся взять под контроль во всем мире, и вакцина станет доступна всем.





И последний прогноз - следующая пандемия будет не такой страшной. Человечество получило опыт борьбы с инфекцией и сможет его применить.





Напомним, Фонд американских филантропов Билла и Мелинды Гейтс выделит еще 70 миллионов долларов на разработку и распространение вакцины от COVID-19.