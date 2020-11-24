Что думает об Украине новый госсекретарь США?

Дональд Трамп все никак не признает победу Джо Байдена на президентских выборах, сам Байден, те временем, уже активно формирует свою команду.

С должностью нового госсекретаря избранный президент США уже определился. Им станет его давний друг и советник по международной политике Энтони Блинкен.

От Клинтона к Байдену

Энтони Джону Блинкену 58 лет, он родился в еврейской семье в Нью-Йорке, где ходил в школу до 9 лет, а потом переехал в Париж — вместе с матерью и ее новым супругом, адвокатом и дипломатом Самуэлем Писаром.

Писар, выживший в нацистких концлагерях Аушвиц и Дахау в годы Холокоста, был известным в США юристом: он консультировал администрацию Джона Кеннеди, Госдеп США, работал советником в американском Конгрессе. Отчим был одной из фигур, оказавших заметное влияние на формирование мировоззрения Блинкена.

В Париже Тони Блинкен учился в École Jeannine Manuel, одной из лучших частных школ французской столицы.

Высшее образование Блинкен получил в Гарварде. Говорят, что в юности он мечтал быть голливудским продюсером, но уже в 1990-х годах писал речи для Билла Клинтона.

Его жена, внучка бывшего главы Секретной службы США, в это время работала личной помощницей первой леди Хиллари Клинтон.

Washington Post называет Блинкена одним из самых близких и давнишних советников Джо Байдена. В 2002-2008 годах Блинкен руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам, который возглавлял Байден. Когда того избрали вице-президентом, перешел на должность его советника. Особенно много занимался при этом Ираком. В интервью 2013 года Байден назвал его суперзвездой.

В 2015-2017 годах Блинкен работал заместителем Хиллари Клинтон, занимаясь Ближним Востоком и борьбой с Исламским государством.

Во время президентства Дональда Трампа возглавлял консалтинговую фирму по оценке геополитических рисков, которую создал вместе с бывшим заместителем министра обороны по политическим вопросам Мишель Флурной.

Блинкен станет первым в современной истории США госсекретарем, имеющим несовершеннолетних детей.

Чем займется





По данным Wall Street Journal, Блинкен намерен сделать своим первоочередным приоритетом на новой должности международную кампанию по борьбе с коронавирусом и хочет, чтобы США играли лидирующую роль в этом деле.





Блинкен известен как поборник активной внешней политики. В 2011 году он единственный раз публично разошелся во мнениях с Байденом, поддержав операцию НАТО в Ливии, спустя два года выступал за вмешательство Запада в Сирии.





В настоящее время он сомневается в целесообразности поспешного вывода американских военных из Афганистана и Ирака.





"Если вы не в игре, у вас будут проблемы. Если вы не влияете на события изнутри, с вами не будут считаться", - заявил он журналистам незадолго до нынешних выборов.





Любимая тема Блинкена - моральное лидерство Америки.





''Во время кризисов и неурядиц мир первым делом смотрит на Соединенные Штаты. Не потому, что мы всегда правы, или нас все любят, или мы способны диктовать, а потому, что изо всех сил стараемся, чтобы наши действия совпадали с нашими принципами", - говорил он в 2015 году.





New York Times называет Блинкена выдержанным и уравновешенным человеком, который, вероятно, успокоит как собственных подчиненных, так и иностранных партнеров после четырех лет непредсказуемых заявлений и поступков Дональда Трампа.





Как утверждают источники Washington Post, Байден и Блинкен уже имели продолжительную беседу о первоочередных шагах, включая возвращение США в Парижское соглашение по климату и ВОЗ, а также попытку вдохнуть новую жизнь в ядерную сделку с Ираном.





Что думает об Украине





Блинкен последовательный сторонник антироссийских санкций за агрессию против Украины.





"Военного решения конфликта в Восточной Украине, по нашему мнению, не существует. Проблема конечно в том, что единственные, кто считает, что военное решение существует - это Россия и сепаратисты, которые на нее работают. Так что надо лишить их этого убеждения", - говорил будущий госсекретарь США в 2015 году.





А так Блинкен комментировал аннексию Крыма: "Украина больше объединена в своей прозападной ориентации, а сам Крым становится мертвым грузом для российской экономики. Он потребует, как минимум 7 млрд долларов в год на поддержку бюджета и выплату пенсий, 15-16 млрд придется вложить в инфраструктуру – и россияне сами задают вопрос, почему эти деньги не вкладывают в Россию".





В марте 2015 года Блинкен впервые побывал с визитом в Киеве.





"В течение моего визита правительственные чиновники и представители гражданского общества рассказали мне о вызовах, встающими перед ними, а я заверил в неизменной поддержке Соединенных Штатов для Украины, ее правительства и ее народа на пути к демократическому и независимому будущему", - говорил он тогда.





По словам Блинкена, двусторонняя помощь США Украине уже выходит за рамки статуса основного союзника, который не является членом НАТО.