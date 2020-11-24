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24 ноября 20, 08:13
Пентагон готов начать работу по передаче власти Байдену
пентагон
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Минобороны США заявило, что готово в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джо Байдена, а также законом о президентском переходном периоде начать сотрудничество по передачи власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в размещенном на сайте Пентагона заявлении.

"Основываясь на подтверждении администратором Управления общих служб (GSA), мы немедленно приступим к осуществлению плана по оказанию поддержки (команде Байдена. - Ред.) в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харрис", – сказано в сообщении.

В нем говорится: "Переходная целевая группа министерства обороны организует и координирует все контакты министерства обороны с группой Байдена-Харрис. Министерство обороны готово предоставлять услуги и поддержку после выборов профессионально, упорядоченно и эффективно, что соответствует ожиданиям общественности от министерства и нашей приверженности национальной безопасности".

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

7 ноября Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов в США американскими СМИ на основании имеющихся данных - к тому времени уже было подсчитано большинство голосов. 

Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре.

Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, администрация готова начать официальный переходный процесс.
censor.net.ua
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