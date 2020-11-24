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24 ноября 20, 18:50
В ТКГ Россия поддержала план боевиков по Донбассу
Кравчук
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Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ

На заседании политической подгруппы ТКГ представитель России заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный "представителями ОРДЛОУ, проживающими на неподконтрольной правительству территории". Об этом говорится в Telegram украинской делегации в ТКГ.

Согласно сообщению, политическая подгруппа обсудила план действий, предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

Также на заседании этой подгруппы "новости получили признак сенсационности".

"В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающими на территории, временно неподконтрольной правительству Украины", – сказано в сообщении.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне.

Корреспондент LIGA.net попытался выяснить у спикера украинской делегации Алексея Арестовича, что такое "ОРДЛОУ", кто его представители, и какой именно план они предложили, однако он не ответил на звонок.

По сообщениям сайтов боевиков, речь идет о плане из 15 пунктов, среди которых – изменения в Конституцию Украины для закрепления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей особого самоуправления до 2050 года. Боевики требуют провести местные выборы через пять месяцев после утверждения плана в Верховной Раде.


ОБНОВЛЕНО В 18:11. В украинской делегации добавили, что напомнили российский стороне, что 13 ноября политические советники глав государств нормандского формата согласовали необходимость обработки рабочих документов по модальностям разведения сил и средств, а также противоминной деятельности.

"Такова была позиция российского представителя Д. Козака, но, видимо, его помощники забыли довести ее до непосредственных исполнителей", – сказано в сообщении.

5 ноября Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 г.

  В Кремле ответили, что демилитаризация Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями. 

12 ноября Кравчук сообщил, что Украина передала план ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по Донбассу единого документа для обсуждения.

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liga.net
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