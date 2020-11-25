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25 ноября 20, 10:55
Илон Маск опередил Гейтса и Цукерберга в рейтинг богачей
Илон Маск
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Состояние владельца Tesla Inc и SpaceX оценили в $128 млрд

Основатель американских Tesla Inc и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты.

При этом он опередил основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и главу Facebook Марка Цукерберга, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный индекс богачей мира.

В частности, состояние Маска оценили в настоящее время в $128 млрд. Только за 2020 год он увеличил свой капитал на $100,3 млрд, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира.

Указано, что еще в январе Маск занимал 35 место. Такой резкий рост его богатства связан с увеличением стоимости акций компании Tesla.

Также отмечается, что это всего второй раз за 8 лет, когда Билл Гейтс опустился ниже второго места.

Составители индекса указывают, что если бы основатель Microsoft не занимался благотворительностью так много, его состояние было бы больше. Пока же его оценивают в $127,7 млрд.

Первое же место пока продолжает занимать основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Его текущее состояние оценивается в $182 млрд.

Авторы рейтинга также отмечают, что этот год был прибыльным для самых богатых людей мира, несмотря на пандемию. В целом они успели заработать до $1,3 трлн.
Delo
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