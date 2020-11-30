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27 ноября 20, 18:44
Лукашенко: Украина хотела "быстрее душить Беларусь"
лукашенко
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявляет, что Украина якобы хотела "скорее душить Беларусь".

Об этом будто бы свидетельствуют имеющиеся у него данные спецслужб.

Слова Лукашенко цитирует белорусское государственное информагентство "БЕЛТА", сообщает Цензор.НЕТ.

Лукашенко пересказал якобы содержание сводок КГБ Беларуси о беседе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом: "Мы теряем наши возможности, не делая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

"Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - возмутился Лукашенко.
censor.net.ua
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